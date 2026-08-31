El Gobierno aprobará bonificar el 75 % de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

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(Actualiza con más información sobre las medidas)

Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que, en el marco del plan de apoyo a Ceuta, se incluye una bonificación del 75 % a la contratación de trabajadores tanto en Ceuta como en Melilla.

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Según ha señalado Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser, esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

Junto a esta medida, se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100 % de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo, según explica el Ministerio de Trabajo.

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El objetivo, incide Trabajo, es "proteger el empleo y dar apoyo a las personas trabajadoras y las empresas".

Sánchez ha apuntado que el plan de apoyo a Ceuta equivale al 8 % del PIB de la ciudad autónoma y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio, de los que una parte permanecen en la ciudad.

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Este plan de ayudas de 168 millones supone una ampliación extraordinaria del plan especial de apoyo económico a Ceuta y que de 2023 a 2026 ya ha movilizado 180 millones de euros.EFE