El Eldense apuntala su defensa con el central Iker Recio

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Elda (Alicante), 31 ago (EFE).- El Eldense y el Cádiz han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa central Iker Recio, que ha firmado contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2028.

Iker Recio, de 25 años de edad, es un futbolista formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y que militó posteriormente en el Rayo Vallecano, Alcorcón, Gimnàstic de Tarragona, Antequera y Cádiz, su último equipo.

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En el conjunto gaditano, el nuevo jugador del Eldense dio el salto al fútbol profesional, consolidándose especialmente en la temporada 2025-2026, en la que disputó 40 partidos y acumuló más de 3.500 minutos de juego entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey.

Con la llegada de Iker Recio en el penúltimo día del mercado de fichajes, el Eldense apuntala su defensa con un central zurdo, posición que estaba pendiente de cubrir en este nuevo proyecto del equipo que entrena Claudio Barragán. EFE

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jas sm/cmm