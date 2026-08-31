El Athletic cede a Elijah Gift al Eibar

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Bilbao, 31 ago (EFE).- El Athletic Club ha cedido al Eibar a Elijah Gift, delantero del filial que completó la primera parte de la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Edin Terzic, con el objetivo de "avanzar en su formación", confirmó este lunes la entidad bilbaína.

Gift (Corella, Navarra, 2006) llegó a Lezama en el verano de 2023 procedente del Liverpool y, tras pasar por el Juvenil y el Basconia, la pasada temporada jugó 30 partidos con el Bilbao Athletic en Primera RFEF, a las órdenes del actual técnico armero, Jokin Aranbarri, y otros seis en la Youth League.

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El club bilbaíno también ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con el Eibar para la incorporación inmediata al Bilbao Athletic de Lucas Sarasketa, lateral izquierdo de 19 años que ya jugó en las categorías inferiores del Athletic hasta 2018 y en la campaña 2025-2026 disputó 20 partidos con el Eibar B en Segunda RFEF. EFE

ibn/jas/cmm