Documentan el uso de huesos por neandertales para fabricar herramientas hace 100.000 años

Guardar

Burgos, 31 ago (EFE).- Un estudio ha documentado el uso de huesos por parte de neandertales para fabricar herramientas líticas en la cueva de Valdegoba (Huérmeces, Burgos) hace 100.000 años, hallazgo que se suma a los realizados en años precedentes sobre identificación de nuevos restos de neandertales y el consumo de aves, en concreto, córvidos y anátidas.

El artículo, publicado en la revista Journal of Archaeological Science Reports, está firmado por los investigadores de la Universidad de Burgos (UBU), Pedro Alonso, Héctor de la Fuente y Carlos Díez Fernández-Lomana, ha informado la institución académica en nota de prensa.

PUBLICIDAD

Los investigadores demuestran que los neandertales usaban los fragmentos de los huesos largos de las extremidades de los herbívoros cazados para fabricar y acondicionar los cuchillos de piedra que les servían de instrumentos cortantes.

Raederas, raspadores y sierras de sílex, cuarcita o cuarzo eran golpeadas en sus bordes con los huesos, para configurar filos cortantes, unos retocadores de hueso muy apropiados para reavivar los cuchillos de piedra que se desgastan con el uso.

PUBLICIDAD

En la cueva de Valdegoba se han encontrado 38 huesos que sirvieron de retocadores, lo que aporta datos que mejoran el conocimiento sobre los neandertales, en concreto, la demostración que seleccionaban los soportes óseos que usaban.

Aunque en Valdegoba se cazaron y consumieron sobre todo rebecos, se buscaban los huesos de ciervos y caballos para su uso, debido probablemente a su mayor espesor y, por tanto, durabilidad. Igualmente, seleccionaron húmeros y tibias, aunque no son los elementos anatómicos que más abunden en la cueva.

PUBLICIDAD

La investigación ha comprobado que en ocasiones se usaban huesos abandonados de ocupaciones anteriores, secados parcialmente, o se reaprovechaban los percutores, con varios frentes de golpeo en zonas opuestas del hueso, aunque principalmente se preferían los huesos de animales recién consumidos.

Estos datos sirven para demostrar visitas reiteradas a la cueva, con itinerancias y reocupaciones estacionales, y que los neandertales conocían el territorio y sabían que en el valle burgalés del Úrbel podían, hace unos 100.000 años, satisfacer sus necesidades alimenticias, tecnológicas y sociales. EFE

PUBLICIDAD