Espana agencias

Bravo (PP) ve una "rendición prácticamente" de Sánchez a la política de Marruecos: "Es la debilidad máxima"

06/04/2026 Alberto Núñez Feijóo junto a Juan Bravo POLITICA DAVID MUDARRA - PP
06/04/2026 Alberto Núñez Feijóo junto a Juan Bravo POLITICA DAVID MUDARRA - PP
Guardar

El vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que hay "prácticamente" una "rendición" del Gobierno a la política de Marruecos y le ha pedido equilibrio, explicar la posición de España y mantener unas relaciones de "mutuo respeto". Además, ha indicado que el hecho de el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sostenga que las relaciones con Rabat son "fantásticas" tras lo ocurrido evidencia "debilidad máxima".

"Es un país vecino pero también hay que decirle dónde estamos nosotros", ha declarado Bravo en sendas entrevistas en Onda Cero y Telecinco, donde ha destacado que "el 10% de media de la energía de Marruecos se la suministra España" y "prácticamente la totalidad del gas licuado".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha indicado que España y Marruecos tienen que tener "unas relaciones de mutuo respeto" e intentar que todos vayan "a mejor". Sin embargo, ha criticado que Rabat se dedique a "reivindicar" Ceuta y Melilla y no facilite que "haya seguridad" en esas ciudades sino que "intenta de alguna manera o facilita" que "se pueda producir una invasión".

"Yo creo que también le tienes que explicar a Marruecos la negociación diaria, cuál es tu posición, y lo que vemos es que eso el Gobierno evidentemente no lo hace. Hay una rendición prácticamente a la política de Marruecos", ha afirmado, para afear al Ejecutivo que actúe "al revés", dando "las gracias a Marruecos" y pidiendo "explicaciones a sus socios europeos". A su entender, ese comportamiento "parece que no está equilibrado".

PUBLICIDAD

El dirigente del PP ha criticado que Sánchez ahora salga diciendo que las relaciones" con Rabat "son fantásticas, cuando ese país "está reivindicando" Ceuta y Melilla y "ha pasado lo que ha pasado". "Es la debilidad máxima", ha enfatizado.

Bravo ha indicado que un "movimiento" de más de 70.000 personas a Ceuta se tiene que "tener controlado" y "saber que están pasando cosas", criticando que el país vecino no haya "estado por la labor de evitar esto" y que no le "incomode". En cualquier caso, ha recalcado que lo que lo que les debe importar "no es tanto lo que haga Marruecos" sino "lo que hace el Gobierno de España".

"REGRESO DE TODOS LOS QUE HAN ENTRADO DE MANERA IRREGULAR"

Bravo ha recalcado que lo importante es "recuperar la normalidad" como reclaman los ceutíes con el "regreso de todos aquellos que han entrado de manera irregular en Ceuta". Además, ha apostado por medidas económicas a corto plazo porque "la ciudad está sufriendo mucho", así como modificaciones legales para que esto que ha pasado "no vuelva a pasar".

"No solamente vale con que la gente retorne, hay que conseguir que no vuelva a pasar", ha resaltado, para señalar que el PP ya presentó en el Congreso en julio, antes de la "invasión", una iniciativa a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo para que la entrada por el mar se considere una violación de la frontera y permita que se produzcan las devoluciones de manera automática.

Bravo también ha defendido reforzar la frontera con más personal y más tecnología como recoge el plan que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó en Ceuta hace un par de semanas.

"NO HAY VOLUNTAD REALMENTE DE BUSCAR UNA SOLUCIÓN"

Tras asegurar que no hay "voluntad realmente de buscar una solución", el vicesecretario del PP ha recriminado al Gobierno estar en el "relato", intentado sacar otros temas como la financiación autonómica o los Presupuestos Generales del Estado para que "la gente se olvide". "Pero lo que ha pasado aquí no se puede olvidar, queda muchísimo trabajo por hacer", ha apostillado.

Bravo ha recordado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó antes del día 30 de que se estaban produciendo entradas de más de 300 personas diarias pero "nadie le escuchaba" y "el Gobierno no quiso atenderlo". A su entender, hay que garantizar más presencia del Estado en Ceuta.

Después de que Pedro Sánchez haya dicho que hay razones "suficientes" para que el Rey visite Ceuta y que esa visita se hará, Bravo ha recordado que esa visita de Felipe VI tiene que ser refrendada por el Gobierno porque así lo establece la Constitución.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

La terapia experimental ha mostrado resultados esperanzadores en los 11 pacientes que participaron en el ensayo

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 agosto

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Pablo se despide de su familia antes de ser intervenido

La ficción de Antena 3 mantiene en tensión el estado de salud de Pablo y el acercamiento sentimental de Begoña y Andrés

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Pablo se despide de su familia antes de ser intervenido

Sarah Santaolalla da el salto definitivo en televisión y ficha por La Séptima para presentar su propio programa

La analista política, uno de los rostros habituales de RTVE, se pondrá al frente de un nuevo formato del canal, que comenzará sus emisiones en TDT el próximo 5 de noviembre

Sarah Santaolalla da el salto definitivo en televisión y ficha por La Séptima para presentar su propio programa

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España