Adrián Barbón(PSOE) rechaza las manifestaciones de solidaridad: "A Ceuta no se le apoya con concentraciones partidistas"

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El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha manifestado su respaldo a Ceuta mediante medidas concretas de financiación, pero se ha desmarcado de determinadas manifestaciones. "A Ceuta no se le apoya con concentraciones partidistas, impulsadas por la derecha y extrema derecha de forma unilateral", ha escrito el dirigente asturiano en su cuenta de la red social X.

Se ha mostrado partidario de apoyar a la ciudad, ante la situación que vive tras la entrada a finales de julio de miles de personas desde Marruecos, con recursos, medios económicos y humanos para reforzar y proteger la frontera.

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Ha dicho que esa entrada ilegal de personas ha sido una "agresión a la integridad territorial española". Barbón ha enfatizado que el verdadero apoyo a la Ciudad Autónoma se demuestra en los votos sobre fondos extraordinarios, asegurando que "cuando hay que apoyar a Ceuta y demostrar ese apoyo, es cuando se votan los fondos extraordinarios para la Ciudad Autónoma", y ha criticado que "los gobiernos de PP-VOX o bien no han asistido a la reunión o bien han votado en contra de ese apoyo económico".

El presidente asturiano ha rechazado las manifestaciones de solidaridad que considera meramente simbólicas, afirmando que "a Ceuta no se le apoya con concentraciones partidistas, impulsadas por la derecha y extrema derecha de forma unilateral", ni tampoco "con flotillas de yates de millonarios que se van a allí a cenar".

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Barbón ha subrayado que "Ceuta es España y merece toda nuestra defensa y toda la defensa del Estado frente a cualquier agresión territorial", destacando que "los ceutíes son conciudadanos nuestros y merecen todo nuestro cariño y apoyo, así como nuestra solidaridad".

El dirigente socialista ha concluido su intervención criticando el uso político del conflicto, señalando que "Ceuta ni los ceutíes se merecen que algunos políticos y algunos partidos usen su dolor como mercancía electoral", insistiendo en que "en momentos así, la politiquería sobra y lo que se necesita es que los políticos estemos a la altura y hagamos Estado", según señala en el mencionado mensaje, recogido por Europa Press.

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