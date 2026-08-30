Un septiembre nutrido de nuevas series con 'Brothers', 'Slow Horses' o 'El problema final'

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Madrid, 30 ago (EFE).- Matthew McConaughey y Woody Harrelson han decidido llevar a la ficción una historia personal y real: la posibilidad de ser hermanastros. Es la premisa de 'Brothers' la serie más destacada de septiembre, que se estrenará en Apple TV el día 23.

Un mes en el que llegará la sexta temporada de una serie de culto, 'Slow Horses', la nueva entrega de 'Monstruo', en esta ocasión dedicada a Lizzie Borden, conocida como 'la loca del hacha', o 'Neagley', la primera serie derivada de 'Reacher'.

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En cuanto a las series españolas, destacan la ficción 'A la deriva'; 'El problema final', basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, y 'La superviviente', un documental diferente sobre el 11-S.

McConaughey y Harrelson interpretan en la serie versiones ficticias de sí mismos, como dos amigos que descubren que podrían ser hermanos biológicos, algo que les ocurre en la realidad a los dos actores, que nunca han querido hacerse pruebas para ver si son hermanos de padre.

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Una "historia emotiva, caótica y tremendamente divertida sobre la amistad, la familia, la fama y la complicada frontera entre el mito y la realidad", según la sinopsis facilitada por la plataforma.

La sexta temporada de esta ficción de espías protagonizada por Gary Oldman, empieza con los 'Slow Horses' (Los caballos lentos, título de la serie y nombre que se da a los espías que la protagonizan) en plena huida, mientras Diana Taverner los enreda a todos en un peligrosísimo juego de represalias y venganza.

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Con una séptima temporada ya confirmada, esta serie de culto cuenta con una espectacular factura y un no menos destacado reparto, que incluye a Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke, Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Samuel West, Jonathan Pryce o Hugo Weaving.

'Monstruo', la serie centrada en asesinatos reales creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, regresa con una cuarta entrega de ocho episodios centrada en el primer "monstruo femenino de la serie, Lizzie Borden".

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"Atrapada en un hogar victoriano marcado por la crueldad, Lizzie Borden mata brutalmente a sus padres a hachazos y conmociona a todo el país", señala Netflix sobre una serie protagonizada por Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd o Sarah Paulson.

La primera serie derivada de 'Reacher' está centrada en Frances Neagley (Maria Sten), una investigadora privada de Chicago y antigua protegida de Jack Reacher en la Unidad de Investigaciones Especiales 110 del Ejército.

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Una serie de acción de ocho capítulos que llega tras finalizar la cuarta temporada de 'Reacher', el famoso personaje creado por Lee Child que fue interpretado por Tom Cruise en el cine y por Alan Ritchson en su salto a la pequeña pantalla.

El rapero Jay-Z repasa su carrera, su proceso creativo y sus experiencias vitales en una charla con el productor discográfico Rick Rubin que ha dado para una serie documental de ocho capítulos, de los que los dos primeros se estrenarán el 18 de septiembre para después llegar dos nuevos cada viernes hasta el 9 de octubre.

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La decimotercera entrega de esta serie de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk trae de vuelta a algunos de los personajes más conocidos de las temporadas anteriores, como Constance Langdon (Jessica Lange), Cordelia Goode (Sarah Paulson), Madison Montgomery (Emma Roberts), Marie Laveau (Angela Bassett) o Kai Anderson (Evan Peters).

Esta producción española de ficción, protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, narra la historia de varias mujeres del humilde pueblo pesquero de Bastuel, tras el naufragio de un barco en 1970 en el que desaparecen todos los hombres que viajaban en él y del que regresan cinco de esos familiares.

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Basada en la novela homónima de Pérez-Reverte, esta miniserie es un thriller de misterio y suspense de época, con ecos de las clásicas novelas de detectives.

Trece personas quedan aisladas por un temporal en un hotel, en el que muere una turista de origen inglés, y lo que parece ser un suicidio resulta ser un asesinato, que tendrá que desentrañar José Coronado, convertido en Sherlock Homes.

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En este documental, el director de cine Kike Maíllo recupera la vida de Tania Head, la catalana que se hizo pasar por superviviente de los atentados contra las Torres Gemelas, sin haber estado allí.

Tras su paso por los cines, llega a la plataforma catalana 3Cat el 8 de septiembre y a Filmin el día 11 de septiembre en forma de miniserie, coincidiendo con el 25 aniversario del atentado. EFE

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