Un libro sobre Puerto Hurraco desmiente la leyenda misógina sobre las hermanas Izquierdo

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Lara Malvesí

Barcelona, 30 ago (EFE).- Más de treinta y cinco años después del crimen de Puerto Hurraco, la mayoría de los que recuerdan aquel dramático episodio, sucedido el 26 de agosto de 1990 en el que murieron 9 personas en una remota pedanía de la provincia de Badajoz, creen que las hermanas de los asesinos, las hermanas Izquierdo, fueron las inductoras de la matanza.

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Esa creencia, bien asentada en la memoria colectiva, no se basa sin embargo en ningún hecho contrastado ni en ninguna sentencia judicial, sino en la sensacionalista y poco profesional cobertura mediática que "deshumanizó a todo un pueblo", ha asegurado a EFE Luis Roso, autor de 'Puerto Hurraco. El espectáculo del horror' (Ediciones B).

"No se pudo probar nada. Ni siquiera estaban allí aquella noche. Quizá podían intuir lo que iba a suceder. Puede que su actitud fuera del todo inmoral, pero no era un crimen", señala sobre las dos mujeres, Luciana y Ángela, que pasaron buena parte de su vida en un psiquiátrico.

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El periodista extremeño denuncia que "veinticuatro horas después del crimen, los medios ya habían repartido los papeles: ellos eran unos analfabetos, brutos y cabezas huecas, y ellas los 'cerebros' de la operación".

En realidad, recuerda Roso, las hermanas no fueron ni siquiera juzgadas por esos hechos, ni mucho menos consideradas inductoras. El juez instructor las investigó pero no consiguió advertir ningún indicio y el fiscal no pidió llevarlas a juicio.

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"Hubo misoginia, claro. Ellas se ajustaban físicamente al universo estético de 'Bernarda Alba', vestidas de negro, mostrando cero empatía por las víctimas, siempre nombrado a Dios y en duelo perpetuo por la muerte de su madre. Eran dos mujeres, además, solteras y sin hijos", continúa Roso.

Con todo, se han escrito libros, estrenado documentales e incluso películas, como la de Carlos Saura ('El séptimo día', 2004), en los que se sigue, después de la sentencia, perpetuando una creencia infundada que no solo frivoliza con las hermanas de los asesinos condenados sino también con las nueve víctimas mortales, incluidas dos niñas, denuncia.

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Y es que, recalca el escritor, director del festival de novela negra Gata Negra, que se celebra cada verano en el norte de Extremadura, de pocos crímenes se ha escrito tanto pero de forma menos contrastada que de Puerto Hurraco.

"Fue un caso en el que se cebó el amarillismo mediático, que exageró y adornó el crimen para convertirlo en el mayor exponente de la España negra", argumenta.

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Unos estereotipos que aún pesan tanto sobre la pedanía como sobre toda Extremadura, donde el tema, explica, aún es "sensible, casi tabú".

El propio Roso, que despuntó con el libro 'El crimen de Malladas', que sucedió en su Moraleja natal en 1915, no quiso en un principio aceptar el encargo de Ediciones B de escribir sobre la matanza de Puerto Hurraco.

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"Pensé que ya se sabía todo, que no había nada que contar. Hasta que empecé a investigar y me di cuenta que datos tan relevantes como que las fechas estaban mal. ¿Cómo puede ser que nadie hubiera investigado y contrastado sobre el segundo, si no el primero, crimen más famoso de España", ha contado.

Para Roso, de aquel triste episodio se escribió de forma contaminada por el sensacionalismo y el amarillismo "como si aquel lugar no fuera real ni sus vecinos personas reales".

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"Creo que toda España debe una disculpa a Puerto Hurraco primero y a Extremadura en general después, por cómo se trató el caso, las barbaridades que se dijeron y el poco interés que hubo en contar la verdad. Se hizo mucho daño", ha defendido Roso, quien, en su libro de más de 400 páginas, intenta al fin explicar lo ocurrido a través de los hechos probados. EFE

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