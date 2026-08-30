Técnico de ascensores, un oficio sin paro al que los jóvenes no quieren subirse

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Daniela Goncalves

Madrid, 30 ago (EFE).- Mientras un millón doscientos mil ascensores suben y bajan cada día en España, el sector que los mantiene en funcionamiento no logra cubrir hasta el 25 % de sus plazas de técnico, convirtiéndose en un oficio sin paro al que los jóvenes prefieren no subirse.

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Esa dependencia del ascensor no es casual, ya que España es el país de la Unión Europea (UE) donde más población vive en pisos, con un 65,3 % de sus habitantes residiendo en edificios, frente a un 34,6 % que vive en casas, según los últimos datos publicados por la oficina de estadística comunitaria (Eurostat).

Para sostener ese volumen de actividad, el director de la Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda), José Carlos Frechilla, ha explicado a EFE que el sector necesita incorporar cada año unos 1.400 técnicos nuevos.

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Para el director de Feeda no existe una explicación para el desinterés, más allá de la imagen desactualizada que asocia al ascensor como un espacio “oscuro y peligroso” en una profesión cada vez más digitalizada.

La directora de personas y organización de Fain Ascensores, Delia Carmona, atribuye el problema tanto a la escasez de estudiantes de electrónica y mecatrónica de Formación Profesional (FP), como a la competencia de otros sectores (aeronáutica, biotecnología o automóvil) que buscan perfiles similares.

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Ese déficit de mano de obra se produce, además, en un país con una de las tasas de paro más altas de la UE, del 10,1 % en junio según Eurostat, solo por detrás de Finlandia (10,5 %), frente a una media europea del 6 %.

La directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, Mónica Pérez, ha asegurado a EFE que el puesto de ingeniero de ascensores figura entre los diez con más vacantes dentro de ingenierías y técnicas: 1.000 publicadas en 2025, con una ratio de 33 inscritos por vacante.

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Solo en el mes de junio la plataforma de empleo registró 169 vacantes vinculadas a ascensores (técnico instalador y de mantenimiento, supervisor de instalaciones de ascensores e ingeniero de ascensores), lo que supone un 21,58 % más que el mes anterior y un 6,29 % por encima que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, la directiva de Fain Ascensores, compañía que cuenta con 800 técnicos en toda España, ha afirmado en una entrevista con EFE que los salarios para los nuevos ingresos se aproximan a los 24.000 euros y pueden llegar a los 50.000 euros para los perfiles más experimentados, sin contar los pagos adicionales por guardias voluntarias.

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Con respecto a la presencia de mujeres en el sector, Frechilla (director de la patronal Feeda) ha reconocido que sigue siendo minoritaria, entre el 15 y el 20 % de las plantillas, aunque el número de incorporaciones femeninas se duplica cada año.

A esa falta de manos se suma desde hace dos años la nueva instrucción técnica de seguridad para el sector, vigente desde julio de 2024, que actualiza las condiciones de puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores.

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Con esa normativa ya en pleno funcionamiento, Frechilla prevé que el negocio de posventa, el que engloba el mantenimiento y la reparación, crezca entre un 8 y un 10 % para el cierre de 2026.

La instalación de ascensores en obra nueva, no obstante, se espera que se mantenga en niveles similares a los de 2025 ante la falta de nuevos desarrollos urbanísticos.

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Frechilla ha señalado que el parque de ascensores, el mayor de Europa en términos absolutos, movió 3.611 millones de euros en 2025. EFE