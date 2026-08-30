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Taranto llega a la recta final con Italia al frente y España entre los protagonistas

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Roma, 30 ago (EFE).- Los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026, en Italia, superaron ya el ecuador de su competición y enfrentan la recta final con el anfitrión al frente del medallero, el estreno de nuevas disciplinas y el buen papel de algunas de las principales delegaciones, entre ellas España, que suma 53 medallas.

Italia domina la clasificación con 45 oros, 48 platas y 39 bronces, seguida de Turquía (31, 14 y 20), Grecia (16, 11 y 14) y Francia (14, 12 y 30). España ocupa la quinta posición, con 12 oros, 17 platas y 24 bronces.

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La delegación española tuvo especial protagonismo, entre otros, en boxeo y tiro con arco. El boxeo aportó varios de los oros españoles, entre ellos los de Laura Fuertes y Enmanuel Reyes Pla, mientras que el tiro con arco cerró su participación con una destacada cosecha de medallas, incluido el oro del equipo masculino formado por Diego Conde, Yun Sánchez y Andrés Temiño.

Entre los nombres propios de España también aparecen Lucía Martín-Portugués, campeona en sable; Miriam Vega e Isabel Contreras, oro en K2-500; Ainhoa Campabadal, campeona en los 200 metros libre; y Alba Valiente, ganadora en petanca.

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Taranto 2026 está dejando además protagonismo para disciplinas que se incorporan por primera vez al programa.

Es el caso del pádel, que despertó un notable interés entre los espectadores y encontró en el Parco Giochi del Mediterraneo uno de los escenarios más concurridos de la competición.

El pádel superó los 3.000 espectadores y el baloncesto 3x3, que comienza ahora su competición, ya cuenta con más de 3.200 entradas vendidas.

El fútbol también mantiene su tirón entre el público local, aunque la eliminación de Italia en las semifinales del torneo masculino frenó las expectativas en esta disciplina.

El programa afronta ahora su segunda mitad con nuevas disciplinas y más finales, en unos Juegos que reúnen a deportistas de los países de la cuenca mediterránea y que buscan mantener el espíritu de una competición nacida en 1951.

España llega a este tramo decisivo con 53 medallas, a sólo trece de las 66 que consiguió en Orán 2022, cuando terminó con 16 oros, 25 platas y 25 bronces.

La última parte de los Juegos llega además con buena parte de las algunas de las grandes citas todavía por disputar.

El atletismo y la gimnasia artística comenzarán este domingo, mientras que el remo, la halterofilia y las fases decisivas de varios deportes de equipo tomarán el relevo en los siguientes días.

El programa se completará con el karate, el baloncesto 3x3 y el skateboard, que se estrenará el 2 de septiembre. EFE

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