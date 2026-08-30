Rescatadas 17 personas en una patera a dos millas de Formentera (Baleares)

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Ibiza, 30 ago (EFE).- Un total de 17 personas de origen magrebí han sido rescatadas cuando se encontraban en una embarcación a unas dos millas al este de la isla de Formentera, ha informado este domingo la Delegación del Gobierno en Baleares.

El rescate tuvo lugar este sábado a las 16.40 horas y en operativo participaron efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

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Con esta última embarcación, y según los datos del Ministerio del Interior junto con las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, en lo que va de año han llegado al archipiélago 240 pateras con 4.521 migrantes en situación irregular. EFE

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