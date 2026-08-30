Precipitaciones en Galicia y Asturias y cielos despejados en el resto para hoy, domingo

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Madrid, 30 ago (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para hoy, domingo, cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país, salvo en Galicia y Asturias, donde podrán caer precipitaciones débiles.

Según el pronóstico de la Aemet, el último domingo de agosto, la situación estará marcada por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, aunque en Galicia y el área cantábrica, el paso de un frente dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas en Galicia y Asturias.

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También se darán intervalos de nubosidad baja matinal, y por la tarde de nubes de evolución, en otras zonas del cuadrante noroeste y centro norte peninsular. También intervalos nubosos en el Estrecho y litorales del sureste peninsular.

En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en La Palma y poco nuboso o despejado en el resto.

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La Aemet también espera bancos de niebla matinales en zonas del tercio noroeste peninsular y alto Ebro, con posibles brumas costeras y presencia de calima en el Estrecho, Alborán y sureste peninsular.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos, aumentando de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península.

Únicamente se prevén descensos en el Cantábrico para el caso de las máximas y en el oeste de Galicia para las mínimas.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de Andalucía así como localmente en interiores del este peninsular, sin descartar Mallorca.

Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en litorales mediterráneos y puntos del Guadalquivir.

El viento soplará moderado el viento de oeste en los litorales del norte de Galicia y Cantábrico y el alisio en Canarias, en este caso con intervalos fuertes en zonas expuestas.

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En el resto, soplará viento flojo con intervalos moderados por la tarde en el Ebro, Baleares y litoral este peninsular, y predominando la componente oeste salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular donde lo harán las este y sur.

GALICIA: Nuboso o cubierto de nubes bajas disminuyendo, a partir de la mañana, a poco nuboso. Brumas y nieblas matinales que no llegarán al litoral norte y que pueden repetirse a últimas horas en el interior de Pontevedra y zonas próximas. Por la mañana, probables lluvias débiles dispersas.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios en el este y en descenso en el oeste; máximas en aumento en el interior de A Coruña y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente oeste arreciando hasta moderado en el litoral septentrional.

PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielo nuboso o cubierto abriéndose por la mañana grandes claros en el oeste y, durante la tarde, también en la costa este. Brumas y nieblas en la Cordillera y zonas aledañas, de madrugada y al final del día. Lluvias débiles dispersas generalizadas y algún chubasco, que serán aisladas y menos probables en el tercio oeste y que remitirán en todo el territorio al final de la tarde.

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Temperaturas con pocos cambios en el tercio oeste y en el resto, mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos flojos variables tendiendo, en horas centrales, a oeste y noroeste y arreciando a moderado en el litoral.

CANTABRIA: Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el tercio sur, aumentando a nuboso o cubierto por la mañana con lluvias débiles generalizadas y algún chubasco en el interior, que no se esperan en el Campoo y Los Valles. Brumas y nieblas matinales en el extremo sur e interior más oriental que al final de la tarde se esperan en zonas altas del suroeste.

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Temperaturas mínimas sin cambios en el tercio sur y en ascenso en el resto, que será ligero en el este. Temperaturas máximas en descenso, que será ligero o sin cambios en la Cantabria del Ebro. Viento flojo variable tendiendo pronto a oeste y noroeste en el litoral, con intervalos moderados en horas centrales y a componente norte en el interior.

PAÍS VASCO: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en el noroeste aumentando, a partir del mediodía, hasta nuboso o cubierto en todo el territorio con lluvias débiles, en el norte, que cesan por la noche. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en la cuenca del Nervión y zonas próximas que, por la noche, no se descartan en el interior de Gipuzkoa.

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Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso en el norte y sin cambios o en ligero ascenso en el sur. Viento flojo variable arreciando, a partir del mediodía, a flojo a moderado de componente norte y girando, al final de la tarde, a oeste en el litoral.

CASTILLA Y LEÓN: En el tercio norte y extremo occidental, intervalos nubosos con probabilidad de alguna bruma o banco de niebla matinal, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en montaña. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso, generalmente ligero; máximas en ligero ascenso en el extremo sur y oriental. Viento variable, con predominio de componente oeste, flojo con algún intervalo de moderado por la tarde.

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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Poco nuboso o despejado aumentando, por la tarde, a nuboso o cubierto en los tercios oeste y norte con lluvias débiles dispersas en el noroeste y en puntos del norte de Pirineos. Brumas y nieblas vespertinas en las Sierras occidentales y en Pirineos.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en la vertiente cantábrica y Pirineos; máximas en descenso en el extremo noroeste y en ascenso en el resto. Viento flojo variable arreciando, al final de la tarde, a flojo a moderado del norte.

LA RIOJA: Poco nuboso, con algunas nubes bajas al final del día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste en la sierra y variable en el valle, flojo con intervalos de moderado.

ARAGÓN: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso generalizado. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, predominando a partir del mediodía la componente oeste en el sistema Ibérico y la componente sur en el resto, tendiendo en la depresión del Ebro a últimas horas a noroeste moderado.

CATALUÑA: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, excepto en el tercio sur donde variarán poco. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componente sur, con intervalos de moderado por la tarde.

EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable, con predominio de componente oeste, flojo.

COMUNIDAD DE MADRID: Cielos despejados. Temperaturas en aumento. Vientos flojos variables, con predominio del suroeste en las horas centrales y algún intervalo de intensidad moderada durante la tarde.

CASTILLA - LA MANCHA: Predominio de cielos despejados. Temperaturas en ligero o moderado aumento generalizado. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste en las horas centrales, salvo en el sureste de Albacete donde predominará el viento del sureste con algún intervalo moderado durante la tarde. También se esperan intervalos de viento moderado del oeste en el noroeste de Toledo y del suroeste en zonas altas del Sistema Ibérico durante las horas centrales.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a flojo a moderado de componentes sur y este.

REGIÓN DE MURCIA: Cielos despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Ligera presencia de polvo en suspensión. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del sureste por la tarde.

ILLES BALEARS: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las mínimas. Viento flojo variable con brisas costeras tendiendo a partir de la tarde a componente sur.

ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados, sin descartar intervalos de nubes bajas y brumas o posibles nieblas en el litoral mediterráneo. Temperaturas en ligero ascenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, con brisas en el litoral. Levante moderado en el Estrecho.

CANARIAS: En el norte de las islas montañosas, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el nordeste de La Palma y Tenerife. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos durante las horas nocturnas en Lanzarote y Fuerteventura, e intervalos de evolución en Tenerife.

Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior de las islas de mayor relieve. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas. En cumbres centrales de Tenerife, viento moderado del suroeste ocasionalmente fuerte que girará al oeste por la tarde. EFE

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