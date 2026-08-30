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Pepe Viyuela reivindica "la vibración" de los espectáculos en vivo

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 30 ago (EFE).- El actor Pepe Viyuela cree que “la vibración y la energía” que se sienten en los espectáculos en vivo, ya sean de teatro, danza o música, “no tienen nada que ver con lo que se experimenta en una pantalla”.

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Viyuela (Logroño, 1963) ha realizado estas declaraciones a EFE con motivo de su participación en el 'Festival de Teatro Gestual de La Rioja. Mute', en el que ofrecerá su espectáculo ‘Encerrona’, ese que ha paseado por multitud de escenarios acompañado solo de una silla y una escalera.

“Ante una pantalla puedes ver efectos especiales muy elaborados, pero no deja de ser algo que no está sucediendo en el momento, y que te aleja de la sensación de ceremonia que tiene el teatro y cualquier espectáculo en vivo”, ha indicado.

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Admite que el teatro, “vive en una crisis permanente desde tiempo inmemorial, porque hay que hacer un esfuerzo para ir, tanto emocional como intelectual, y hay que pagar una entrada para acceder" pero en cualquier caso es un formato que "sigue vivo”.

Por eso admite su optimismo respecto al futuro del teatro, ya que aunque “es un espectáculo minoritario, que se sirve en dosis pequeñas" es eso lo que "lo convierte en una delicatessen, y es algo que difícilmente va a poder desaparecer”.

“Cuanto más aumenta el fenómeno digital y eso que llamamos Inteligencia Artificial, que para mí es todo menos inteligencia, más valor van a ir adquiriendo el teatro y los espectáculos en vivo”, ha pronosticado el actor riojano.

Se trata de ‘Encerrona’, la pieza que va a representar en su tierra y que es el primer espectáculo que hizo cuando salió de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y que le ha acompañado “toda la vida” y que incluye todo lo que ha aprendido acerca de la comicidad y del humor gestual y la comicidad del error.

"El error es básico para el humor, pero también en la vida”, ya que “se podrían establecer muchos paralelismos entre la actividad de un payaso y la propia vida”.

Porque "en el fondo, todos somos muy payasos aunque lo queramos ocultar, porque todos nos equivocamos, somos ridículos y, luego, nos ocupamos de intentar camuflarlo con apariencias”, ha indicado.

Entre sus proyectos futuros, ha apuntado que en enero de 2027 llegará al Teatro de la Comedia de Madrid la obra ‘Guitón Onofre’, que ha coescrito junto al guionista riojano Bernardo Sánchez, con quien también trabaja en un texto sobre Miguel de Cervantes y la Generación del 27. EFE

sjf/ep/lml

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