Pedro Acosta confió en la victoria "hasta que Marc ha pegado ese último tirón"

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), segundo en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha explicado que por momentos pensó que podía ganar la carrera "hasta que Marc (Márquez) ha pegado ese último tirón a diez minutos del final".
Acosta ha comentado que "al final, han sido esas dos o tres vueltas que me ha metido dos o tres décimas y ha sido cuando me he desenganchado". El piloto reconoció después que si intentaba seguir ese ritmo se podía quedar "sin neumático al final". En cualquier caso, se mostró aliviado porque al final había sacado "el ciento por ciento de lo que teníamos".
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Pedro Acosta reconoció que tiene complicado conseguir una victoria con KTM porque "por ahora está lejos", pero que las carreras fuera de Europa le sientan bien. "Japón siempre nos viene bien; en Indonesia y Malasia, que el año pasado no estuvimos tan lejos de la victoria".
"Ojalá pueda soñar con tener una victoria con KTM" insiste 'Tiburón' Acosta, quien asegura que así se iría "con mejor sabor de boca", más si consigue acabar tercero del Mundial. EFE
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