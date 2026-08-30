Multitudinario traslado de la patrona de Granada de su basílica dañada por los terremotos

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Granada, 30 ago (EFE).- La Virgen de las Angustias, patrona de Granada, ha protagonizado este domingo un multitudinario traslado desde su basílica, dañada por los últimos terremotos, hasta la Iglesia del Sagrario, junto a la Catedral, donde permanecerá mientras se acometen los trabajos de reparación de su templo.

De forma excepcional, la imagen ha sido trasladada al amanecer desde el lugar donde permanece durante todo el año y al que miles de personas acuden a rezarle hasta el templo situado junto a la catedral metropolitana, donde permanecerá sin fecha de regreso con la intención de que los fieles y devotos puedan seguir yendo a venerarla.

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Sin cortejo organizado y con los horquilleros y palieros vistiendo como el día de su procesión, la Virgen de las Angustias ha completado el recorrido en poco más de dos horas, arropada por centenares de personas, quienes la han vitoreado y aplaudido a su paso.

A su llegada a la Iglesia del Sagrario, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha recibido a la imagen, sobre cuya peana ha depositado un rosario.

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Esta medida histórica obligará a que los actos y cultos en honor a la patrona de Granada, que se desarrollan en septiembre, se lleven a cabo en otro emplazamiento al habitual.

De este modo, la ofrenda floral, que se celebra el día de la Virgen de las Angustias, el 15 de septiembre, tendrá lugar por primera vez ante la fachada de la Catedral de Granada y no ante su basílica.

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Por otra parte, la tradicional procesión, que se celebra cada último domingo de septiembre, se celebrará el próximo día 27 con salida y llegada también hasta la Catedral, que está comunicada interiormente con la Iglesia del Sagrario. EFE

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