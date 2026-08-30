Muere una bañista en la playa de la Rubina de Castelló d'Empúries (Girona)

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Barcelona, 30 ago (EFE).- Una mujer de 73 años y nacionalidad alemana ha fallecido este domingo por la tarde mientras se bañaba en la playa de la Rubina de Castelló d'Empúries (Girona), según ha informado Protección Civil de la Generalitat catalana.

En el momento de los hechos, la playa estaba vigilada y ondeaba la bandera amarilla.

El aviso al teléfono de emergencias se ha recibido a las 16:14 horas, cuando se ha alertado de que había una persona inconsciente en esta playa.

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El servicio de socorrismo ha sacado a la mujer del agua en parada cardiorrespiratoria y se le han practicado maniobras de reanimación.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado, pero no se ha podido hacer nada para salvarle la vida.

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Los Mossos d’Esquadra también han desplazado hasta el lugar dos patrullas y se han hecho cargo de las diligencias.

Con esta víctima, son 22 las personas muertas en las playas catalanas desde que el 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño. EFE

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