Muere atropellado un hombre de mediana edad que iba por la calzada en Fuenlabrada (Madrid)

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Madrid, 30 ago (EFE).- Un hombre de mediana edad que caminaba por la calzada de la carretera M-506, en el término municipal de Fuenlabrada (Madrid), ha fallecido la noche de este sábado tras ser atropellado por un turismo.

Al lugar se han desplazado efectivos del SUMMA, que sólo ha podido confirmar el fallecimiento de la víctima y atender al conductor del turismo por una crisis de ansiedad, han informado fuentes de Emergencias Madrid.

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El suceso lo está investigando la Guardia Civil. EFE