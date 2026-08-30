Muere atropellado un hombre de mediana edad que iba por la calzada en Fuenlabrada (Madrid)

Madrid, 30 ago (EFE).- Un hombre de mediana edad que caminaba por la calzada de la carretera M-506, en el término municipal de Fuenlabrada (Madrid), ha fallecido la noche de este sábado tras ser atropellado por un turismo.
Al lugar se han desplazado efectivos del SUMMA, que sólo ha podido confirmar el fallecimiento de la víctima y atender al conductor del turismo por una crisis de ansiedad, han informado fuentes de Emergencias Madrid.
PUBLICIDAD
El suceso lo está investigando la Guardia Civil. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre
La medida se limita a quienes tengan abiertos procedimientos de incapacidad o soliciten prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor
Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor
Después de varias intentonas hace más de una década, los islandeses han decidido que el país no debe volver a sentarse con Bruselas para reabrir las negociaciones
Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados
Las altas presiones garantizarán cielos despejados o poco nubosos desde Madrid hasta Andalucía
Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor
Algunas de las personas heridas se encuentran graves y el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio
Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto
El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España
MÁS NOTICIAS