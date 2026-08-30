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Marathón toma el liderato provisional y Motagua celebra su 98 aniversario con triunfo

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Tegucigalpa, 29 ago (EFE).- Marathón, dirigido por el argentino Silvio Rudman, se impuso este sábado por 2-1 al Génesis y asumió el liderato provisional del torneo Apertura hondureño, en una quinta jornada en la que el Motagua, vigente campeón, celebró su 98 aniversario con un triunfo por idéntico marcador ante el Olancho.

Génesis, bajo la dirección del portugués Fernando Mira, se adelantó en el minuto 39 por medio de Roger Sander, pero Marathón reaccionó al inicio del segundo tiempo y remontó en apenas cinco minutos.

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Damin Ramírez igualó en el minuto 48 y Jonathan Bueso selló el 2-1 definitivo al 53, tras aprovechar un error defensivo de los locales.

Con este resultado, el Marathón llegó a 11 puntos y se situó provisionalmente en la cima de la clasificación, a la espera de lo que haga el domingo el Olimpia, que tiene 10 unidades, en su visita al Estrella Roja.

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El campeón Motagua, bajo el mando del español Javier López, venció por 2-1 al Olancho en el cierre de la jornada sabatina.

Un gol temprano de Jerry Bengtson puso al Olancho al frente, pero las 'Águilas' del Motagua remontaron con anotaciones de Alejandro Reyes y del argentino Rodrigo Gómez para sellar el triunfo en el día de su 98 aniversario.

Con el triunfo, Motagua subió a la tercera posición con nueve puntos, uno más que Olancho, que cayó al quinto puesto de la clasificación.

En otro de los encuentros del sábado, el Platense consiguió su primera victoria de la competición al derrotar por 2-1 al Independiente, que dirige el español Juanfran García.

Los goles de Georgie Welcome, en el minuto 27, y Cristian Gutiérrez, en el 46, sellaron el triunfo del Platense, que abandonó el fondo y ascendió al noveno puesto con cuatro puntos. El Independiente, octavo con cinco unidades, descontó por medio del uruguayo Mathías Techera.

La actividad de la quinta fecha comenzó el viernes con el triunfo por 1-0 del Juticalpa sobre la Universidad Pedagógica, gracias a un tanto de Júnior Padilla en el tramo final del partido.

La victoria permitió al Juticalpa sumar tres puntos y escalar a la undécima posición, mientras que los universitarios cayeron al último escalón con dos enteros.

La jornada se completará este domingo con los partidos Estrella Roja-Olimpia y Real España-Choloma. EFE

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