La IndyCar aplaza a este domingo a las 8.00 locales el cierre de la carrera de Milwaukee

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Milwaukee (EE.UU.), 29 ago (EFE).- La IndyCar informó este sábado de que la primera de las dos carreras previstas este fin de semana en Milwaukee se terminará el domingo a partir de las 8.00 de la mañana local, por problemas a la hora de secar el circuito tras la fuerte lluvia caída en la ciudad de Wisconsin.

Pocos minutos antes de las 19.00 locales la IndyCar informó a los medios presentes en el circuito, entre ellos EFE, que la carrera no se retomaría este sábado.

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La antepenúltima prueba del campeonato fue interrumpida tras 90 de las 250 vueltas previstas, cuando el mexicano Pato O'Ward iba líder y el español Álex Palou, que pelea por conquistar matemáticamente el título, decimocuarto.

Este domingo se terminará la primera carrera y, pocas horas después, se disputará la segunda. EFE