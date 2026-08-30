Espana agencias

La importación de sandía y melón de fuera de la UE tira los precios a la baja en España

Guardar

Madrid, 30 ago (EFE).- El mercado español de sandía y melón está notando cierta "desestabilización" en los precios tras la llegada a la Unión Europea (UE) de productos de fuera, un 15 % más en el caso de la sandía y un 11 % menos en el del melón en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según los últimos datos de Eurostat recogidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la compra de sandías procedentes de terceros países (351.672 toneladas) estuvo encabezada por Marruecos, que exportó un 14 % más a la UE en ese periodo, hasta 148.950 toneladas.

PUBLICIDAD

"La sandía que proviene de Marruecos es una especie diferente, más grande y con más semillas; pese a ello, las importaciones han saturado el mercado español tirando el precio hacia abajo", ha explicado a EFE Agro el secretario general de la organización agraria COAG, Andrés Góngora.

Las últimas cotizaciones en origen en España reflejan una caída del precio de la sandía en las últimas semanas, situándose en 24,1 euros por cien kilos entre el 17 y el 23 de agosto; y una tendencia similar en el melón (variedad piel de sapo), a 22,58 euros por cien kilos, de acuerdo al MAPA.

PUBLICIDAD

Hasta junio, el mayor aumento de importaciones europeas ha correspondido a Brasil, con el 39,4 % más anual y el 109,7 % más respecto a la media de los cinco años anteriores; seguido de Senegal, con el 24,9 % más anual y el 3,5 % menos respecto a la media del lustro precedente.

Estas compras también repercuten en los precios en España, según Góngora, que ha precisado que "cuando en Senegal están en plena campaña, esta empieza en España, por lo que el producto exterior entra más barato".

Además, existen "problemas" con el etiquetado, ya que la sandía española y la senegalesa son "difíciles de diferenciar" y el consumidor se puede confundir.

El secretario de COAG también ha destacado el caso de Turquía, que ha ganado terreno en países como Polonia o Austria, convirtiéndose en un "fuerte competidor" frente a España.

En el caso del melón, las importaciones europeas de países extracomunitarios han descendido el 11,2 % entre enero y junio de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, situándose en 173.770 toneladas.

Brasil es el país que más ha exportado (73.682 toneladas), el 5,3 % menos anual y el 8,4 % más que la media de los últimos cinco años.

Le siguen Marruecos (24.587 toneladas), con el 41,3 % menos anual; Costa Rica (21.941 toneladas), el 0,8 % menos; y Senegal (20.815 toneladas), el único país en crecer con un 8 % más.

"Siempre ha habido competencia con el melón latinoamericano, pero hemos conseguido defendernos, ya que el consumidor ha optado por el melón español; ahora nos preocupa que continúe creciendo la producción de Senegal en la especie de melón piel de sapo", ha comentado Andrés Góngora.

Fuentes de la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería Coexphal han asegurado que "la consolidación de Brasil complica el inicio de la campaña almeriense por la entrada de producción temprana de ultramar".

Han añadido que "esta competencia desigual explica la caída acumulada en los envíos almerienses a cinco años", del 18 % en el melón.

"El principal reto del sector es exigir reciprocidad normativa (cláusulas espejo), un control estricto en frontera y poner en valor la calidad y la seguridad alimentaria del producto español frente a terceros países", han asegurado las fuentes.

En el mercado español, el impacto de las importaciones de terceros países puede ser distinto en función de los calendarios de producción, por lo que es "importante" que las campañas de Europa y ultramar no se superpongan, ha afirmado el presidente del sector de Melón y Sandía de la asociación de productores exportadores de frutas y hortalizas de Murcia Proexport, José Cánovas.

"Si en España la campaña termina en septiembre y la producción de ultramar llega en octubre, no hay problema; pero si extendemos la campaña, esas importaciones nos pueden afectar", ha admitido.

Cánovas ha insistido en que las propias exportaciones españolas dirigidas a otros países europeos pueden verse perjudicadas si las producciones de otros países entran antes que las españolas, lo que condiciona su venta. EFE

(infografía)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La medida se limita a quienes tengan abiertos procedimientos de incapacidad o soliciten prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Después de varias intentonas hace más de una década, los islandeses han decidido que el país no debe volver a sentarse con Bruselas para reabrir las negociaciones

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Las altas presiones garantizarán cielos despejados o poco nubosos desde Madrid hasta Andalucía

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Algunas de las personas heridas se encuentran graves y el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

ECONOMÍA

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián