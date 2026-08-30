La Feria de Teatro de Castilla y León encara su 30 edición como escaparate de creación

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Cristina García Casado

Ciudad Rodrigo (Salamanca), 30 ago (EFE).- La Feria de Teatro de Castilla y León, que bajó este sábado el telón en Ciudad Rodrigo (Salamanca) con más de 29.000 espectadores, encara su 30 edición en 2027 como un escaparate de la creación en las periferias y una lanzadera de compañías, tanto emergentes como consolidadas, que no han podido "romper en los circuitos nacionales".

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"Es un proyecto plenamente consolidado, de referencia dentro del trabajo que hacemos desde las periferias y, sobre todo, es muy importante toda la atención que prestamos al ecosistema de las artes escénicas del occidente peninsular", explica en una entrevista con EFE el director de este certamen, Manuel González Fernández, en el Teatro Nuevo Arrabal.

Esta última edición ha tenido el récord en participación de compañías de la Comunidad (casi el 40 % del total), que es el gran foco tradicional de la cita escénica junto con el mercado portugués y que parte del carácter fronterizo de Ciudad Rodrigo, que se posiciona la última semana de agosto como un punto de encuentro artístico a ambos lados de la Raya.

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"Es una programación en la que acogemos compañías emergentes y compañías consolidadas, pero son compañías que normalmente no han podido romper en los circuitos nacionales", describe el director, que apuesta por que la feria siga siendo durante la próxima década un nodo del trabajo que se hace en la periferia.

Antes de que se consuma la programación de una Feria, el equipo ya trabaja en la siguiente y la del próximo año no es una más: el certamen cumple tres décadas y desde la organización quieren festejarlo como se merece.

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En ese sentido, señala que el festival necesita tener en cuenta los apoyos institucionales para determinar si se puede organizar una celebración especial, como es su deseo, o mantener una programación en la línea de estos años.

El director confía en que la Junta de Castilla y León seguirá "refrendando" esta iniciativa como un proyecto de referencia y asegura que en ese sentido no tienen "ninguna preocupación", a tenor de las palabras del nuevo consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, durante la inauguración.

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La Feria está organizada por la Junta en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación y la Asociación Cultural Civitas, como entidad promotora, fundadora y coordinadora.

Preguntado por los objetivos pendientes de la Feria, González no duda en responder que hace falta un espacio escénico dotado técnicamente para estas artes durante todo el año, no solo en los momentos de feria, ya que para algunas obras el Teatro Nuevo Arrabal "se queda muy grande".

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El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ya trabaja en ello, asegura, porque hay dos o tres instalaciones que se van a rehabilitar y una de ellas podría dedicarse a este fin, ya que para el municipio esta feria es el segundo gran acontecimiento del calendario, después de su histórico Carnaval del Toro.

Si estará listo ese espacio como regalo para el 30 cumpleaños no está claro todavía, algo que el director asume con paciencia y filosofía: "Estamos trabajando, pero, como decimos muchas veces, las cosas de palacio van despacio". EFE

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