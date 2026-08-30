La federación ceutí agradece el apoyo del Sevilla en el partido ante el Atlético de Madrid

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Ceuta, 30 ago (EFE).- La Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE) ha agradecido este domingo al Sevilla FC y a su presidente, José María del Nido Carrasco, el gesto de "apoyo y solidaridad" mostrado el sábado hacia la ciudad en los instantes previos al encuentro de LaLiga disputado ante el Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

"En los videomarcadores del recinto sevillista se proyectó una imagen de la ciudad y de la bandera de Ceuta acompañada por un mensaje inequívoco: Ánímo Ceuta", ha señalado la federación ceutí en un comunicado, en el que añade que fue "una muestra de cariño que adquiere un significado especialmente importante en unos momentos muy difíciles para la ciudad y para todos los ceutíes".

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El presidente de la RFFCE, Antonio García Gaona, pudo presenciar personalmente este gesto después de haber sido invitado al encuentro por el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido.

García Gaona ha destacado que minutos antes del comienzo del encuentro, la aparición del mensaje "Ánimo Ceuta" en los videomarcadores, sobre una imagen de la ciudad y su bandera, "provocó un momento de especial emoción", no pudiendo contener las lágrimas el dirigente federativo.

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"Una muestra de solidaridad de estas características, llegada además desde una institución de la dimensión del Sevilla FC tiene un significado muy especial", destaca en su nota la RFFCE.

Este organismo, además, subraya de manera especial a José María del Nido Carrasco por su "sensibilidad y predisposición" para que el Sevilla FC hiciera visible este mensaje de respaldo desde uno de los grandes escenarios del fútbol español. EFE

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