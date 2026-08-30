Espana agencias

Erne pide a los partidos reformar el Código Penal para reforzar la protección a policías

Guardar

Bilbao, 30 ago (EFE).- El sindicato policial Erne ha exigido a EH Bildu una condena "clara" del ataque sufrido ayer por dos agentes de la Ertzaintza en Bizkaia y ha instado a los partidos políticos vascos a impulsar una modificación del Código Penal para reforzar la protección de los policías frente a las agresiones.

La Ertzaintza investiga una agresión a dos agentes de paisano ocurrida sobre las cinco y media de la madrugada de ayer de madrugada en Plentzia (Bizkaia), no en Getxo como inicialmente informó el Departamento vasco de Seguridad.

PUBLICIDAD

Varios jóvenes identificaron a los agentes y comenzaron a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como 'zipayos', 'hijos de puta' y 'asquerosos'.

El incidente se suma a otros ataques y amenazas que vienen sufriendo la Ertzaintza y sus miembros desde hace meses.

Ante ello, Erne ha señalado: "No podemos seguir normalizando que ser ertzaina sea motivo para ser señalado, insultado o agredido".

El sindicato, que ha condenado "rotundamente" la última agresión, ha apuntado a "la responsabilidad política de quienes durante años han contribuido a generar, justificar o banalizar un clima de hostilidad hacia la Ertzaintza", por lo que ha exigido a EH Bildu y a su entorno político y social una condena "clara" de este tipo de comportamientos.

PUBLICIDAD

Erne ha explicado que ha planteado a los grupos políticos una propuesta para modificar el Código Penal y reforzar "la protección de los miembros de la Euskal Polizia frente a las agresiones y los delitos de odio cometidos contra ellos por su condición de policías".

"Ahora les toca actuar", ha afirmado el sindicato, que ha instado a los partidos políticos vascos a impulsar su propuesta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La medida se limita a quienes tengan abiertos procedimientos de incapacidad o soliciten prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Después de varias intentonas hace más de una década, los islandeses han decidido que el país no debe volver a sentarse con Bruselas para reabrir las negociaciones

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Las altas presiones garantizarán cielos despejados o poco nubosos desde Madrid hasta Andalucía

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Algunas de las personas heridas se encuentran graves y el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

ECONOMÍA

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián