Erne pide a los partidos reformar el Código Penal para reforzar la protección a policías

Bilbao, 30 ago (EFE).- El sindicato policial Erne ha exigido a EH Bildu una condena "clara" del ataque sufrido ayer por dos agentes de la Ertzaintza en Bizkaia y ha instado a los partidos políticos vascos a impulsar una modificación del Código Penal para reforzar la protección de los policías frente a las agresiones.
La Ertzaintza investiga una agresión a dos agentes de paisano ocurrida sobre las cinco y media de la madrugada de ayer de madrugada en Plentzia (Bizkaia), no en Getxo como inicialmente informó el Departamento vasco de Seguridad.
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Varios jóvenes identificaron a los agentes y comenzaron a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como 'zipayos', 'hijos de puta' y 'asquerosos'.
El incidente se suma a otros ataques y amenazas que vienen sufriendo la Ertzaintza y sus miembros desde hace meses.
Ante ello, Erne ha señalado: "No podemos seguir normalizando que ser ertzaina sea motivo para ser señalado, insultado o agredido".
El sindicato, que ha condenado "rotundamente" la última agresión, ha apuntado a "la responsabilidad política de quienes durante años han contribuido a generar, justificar o banalizar un clima de hostilidad hacia la Ertzaintza", por lo que ha exigido a EH Bildu y a su entorno político y social una condena "clara" de este tipo de comportamientos.
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Erne ha explicado que ha planteado a los grupos políticos una propuesta para modificar el Código Penal y reforzar "la protección de los miembros de la Euskal Polizia frente a las agresiones y los delitos de odio cometidos contra ellos por su condición de policías".
"Ahora les toca actuar", ha afirmado el sindicato, que ha instado a los partidos políticos vascos a impulsar su propuesta. EFE
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