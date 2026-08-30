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El venezolano Salomón Rondón rescata empate para Pachuca ante Guadalajara en el Apertura

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Pachuca (México), 29 ago (EFE).- El venezolano Salomón Rondón anotó de penalti este sábado el tanto con el que el Pachuca rescató el empate 1-1 ante el Guadalajara en la sexta jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano.

Por el visitante marcó Roberto Alvarado.

Con el resultado, los Tuzos llegaron a cinco puntos en la decimocuarta posición, mientras que Chivas es cuarto con 11 unidades.

El Guadalajara dominó los primeros minutos del juego.

Se colocó rápido al frente en el marcador gracias a una jugada por izquierda en la que Hugo Camberos llegó a fondo y centró para el remate de Roberto Alvarado al minuto tres.

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En el segundo lapso, el Pachuca tuvo una opción para igualar al 68 en un remate de cabeza de Rondón, que José Rangel apenas envió a tiro de esquina.

La insistencia local tuvo su premio gracias a un penalti sobre el argentino Javier Vallejo que ejecutó Rondón a la izquierda de Rangel para el 1-1 al 79.

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También este sábado el Querétaro derrotó 1-3 al Atlas, que dirige el argentino Hernán Crespo.

El visitante se impuso con doblete del uruguayo Santiago Homenchenko y un gol del español Carlo García.

Más tarde cerrará la actividad del día la visita del Puebla al líder América, que dirige el uruguayo Guillermo Almada.

Y el duelo entre el Santos Laguna, que marcha sin puntos, ante los Tigres UANL.

La sexta jornada arrancó el viernes pasado con el triunfo del campeón Cruz Azul 1-3 sobre el Necaxa.

Los tantos de La Máquina los marcaron el colombiano Willer Ditta, el argentino Nicolás Ibáñez y Ángel Márquez; por Necaxa descontó Miguel Rodríguez.

En otro juego, el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián Abreu, venció a los Pumas UNAM, del guardameta costarricense Keylor Navas.

El mundialista mexicano Gilberto Mora hizo los dos tantos del local vía penalti.

Y el Atlante, que tiene en el banquillo a Miguel 'Piojo' Herrera, empató con el León 1-1.

Los Potros anotaron en el último minuto por intermedio del argentino Marín Sarrafiore, y el León anotó gracias a José Alvarado.

La fecha seis concluirá el domingo con dos partidos.

El Toluca, de Antonio Mohamed, recibirá al Juárez FC, equipo que marcha último en la tabla sin unidades, y el Monterrey jugará con el San Luis. EFE

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