El PSOE acusa al PP de utilizar de forma "partidista" las concentraciones sobre Ceuta

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Madrid, 30 ago (EFE).- El PSOE ha enviado un comunicado a sus dirigentes territoriales en el que denuncia el uso "partidista" que el PP está haciendo de las concentraciones convocadas para el próximo 2 de septiembre en apoyo a la ciudad de Ceuta, y por ello ha decidido no participar en esas manifestaciones.

"Ceuta sí, su utilización partidista no. Que no manipulen nuestra posición con respecto a Ceuta. Estamos con el pueblo de Ceuta, con los ceutíes, pero no toleramos la utilización partidista y electoral de una crisis humanitaria", ha escrito el PSOE en el comunicado, fechado el 29 de agosto y al ha tenido acceso EFE.

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Ante este uso "partidista" por parte del PP, dice la nota, el PSOE "ha decidido no participar en estas concentraciones", que coinciden con el día de la autonomía de Ceuta.

La dirección socialista denuncia también que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del PP, ha enviado de forma unilateral y sin acuerdo a todos los municipios y provincias de España una convocatoria de la concentración por Ceuta para el próximo 2 de septiembre, "vulnerando el principio democrático de la propia federación".

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"El PP está utilizando a nivel partidista la FEMP y las federaciones territoriales de municipios para ir en contra del Gobierno de España y como elemento de movilización y confrontación política debido a la situación que se está viviendo en Ceuta", añade el PSOE en el comunicado.

El comunicado del PSOE está dirigido a los secretarios generales autonómicos, los secretarios de organización y de política municipal de todos los ámbitos territoriales (autonómicos, provinciales e insulares) y a los portavoces socialistas en los ayuntamientos.

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Y lo firman la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero; la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el secretario de Política Municipal, Juan Francisco Serrano. EFE