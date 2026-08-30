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El PP exige al Gobierno actuar para que Ceuta no se convierta en la "Lampedusa española"

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Madrid, 30 ago (EFE).- El PP ha exigido al Gobierno que actúe con urgencia para que Ceuta no se convierta "en una Lampedusa española o en un CETI permanente" y que active "todas las vías diplomáticas" para que regresen los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma a finales de julio y permanecen un mes después.

"Lo que no estamos dispuestos a aceptar desde el Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Eso no lo vamos a aceptar", ha advertido este domingo en declaraciones a los medios el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo.

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Al cumplirse justo un mes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos, el representante del PP ha denunciado que miles de estas personas siguen en la ciudad autónoma "campando a sus anchas, generando inseguridad e insalubridad en las calles".

Y ha exigido al Gobierno una actuación y una solución urgente porque, según ha señalado, en las próximas semanas comienza el curso escolar "y la normalidad y la seguridad no están garantizadas" en Ceuta.

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"Exigimos que todos los que entraron irregularmente legalmente tienen que volver. El Gobierno tiene que activar todas las vías diplomáticas o las que considere oportunas para que cuanto antes se restablezca la normalidad en España en Ceuta", ha añadido.

Por otro lado, ha vuelto a criticar que el Gobierno de Pedro Sánchez estuviera "de vacaciones" cuando hace un mes vimos "la violencia con la que 70.000 inmigrantes irregulares atacaron nuestras fronteras mientras y la soberanía nacional estaba en riesgo".

Sobre la comparecencia el próximo jueves en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre la gestión del Ejecutivo la crisis en Ceuta, ha dicho que acude tarde y "arrastrando los pies".

Bendodo considera que Sánchez debe aclarar cómo pudo ocurrir la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio y si está en condiciones de garantizar a todos los españoles que algo así no va a volver a suceder.

Además, ha criticado que el PSOE no vaya a acudir a las concentraciones convocadas el próximo 2 de septiembre por Ceuta y respaldadas por el PP ya que, según ha asegurado, "no es en contra de nadie, sino que es a favor de Ceuta y de exigir la vuelta a la normalidad cuanto antes". EFE

(video)

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