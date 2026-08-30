El Gobierno aprueba este martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta

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Madrid, 30 ago (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, que se sumarán a la ampliación que tendrá, más a medio plazo, el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta, según publica este domingo el diario 'El País' y han confirmado a EFE fuentes gubernamentales.

Estos 165 millones de euros de este paquete de emergencia económica y servicios básicos están destinados a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos, afectados tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, de los que una parte permanecen en la ciudad.

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Según explica 'El País', la cantidad económica que se aprobará el martes es para atender la emergencia del momento y no forma parte de la ampliación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, impulsado por la Administración central y la autonómica desde 2022.

Este plan ya ha movilizado 180 millones de euros y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció esta semana en su visita a Ceuta que se ampliará.

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A diferencia de ese plan, cuya ampliación se está negociando con los agentes sociales y representantes de los sectores en Ceuta, el paquete que se aprobará el martes son medidas de emergencia, que supondrán una inyección directa en la economía de Ceuta de 80 millones de euros en los próximos cuatro meses, mientras otros 70 millones están preparados para gastarlos en 2027.

De esta manera, la inyección económica directa alcanza así en un año y medio 150 millones de euros.

También se destinarán 15 millones para revitalizar el comercio y el turismo, que se han desplomado este mes de agosto, y habrá 35 millones en ayudas a pymes y autónomos.

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Además, el Gobierno también dedicará 15 millones a reforzar la educación, la sanidad y la justicia en la ciudad autónoma.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su visita a Ceuta esta semana, donde se reunió con sectores afectados, se comprometió a lanzar medidas de choque para apoyar al tejido productivo con la mayor rapidez. EFE

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