Espana agencias

El año dulce de la joven actriz Maria Schwinning: dos películas, una serie y ganas de más

Guardar

Loli Benlloch

València, 30 ago (EFE).- Maria Schwinning es una actriz valenciana de 18 años que este 2026 ha visto estrenar en cines su debut en el largometraje ('El mal', de Juanma Bajo Ulloa) y su primera película como protagonista ('Mala bèstia', de Bàrbara Farré), y en televisión la serie 'Olivia', pero asegura a EFE que no le da vértigo y está abierta a más proyectos.

PUBLICIDAD

La joven intérprete acaba de recoger además su primer premio, el de mejor actriz otorgado por el Festival de cortometrajes 'Luces, Cameros, Acción' de La Rioja por su papel en 'La gent normal', de Isabel Ferrando, un galardón que afirma que le ha hecho "mucha ilusión" por el reconocimiento que supone a su trabajo.

El que este año hayan llegado a los cines las dos películas y a la televisión la serie en las que ha participado lo vive como algo "muy bonito" y asegura que no ha supuesto "un cambio drástico" en su vida, sino que simplemente ha coincidido el momento en que han salido a la luz los tres proyectos después de meses de esfuerzo.

PUBLICIDAD

Schwinning (València, 2007) inició su carrera cinematográfica a los 16 años, con el corto en el que interpretaba a una adolescente de un pueblo valenciano marcado por las tradiciones, tras lo que Juanma Bajo Ulloa le dio en su película 'El mal' el papel de Sandra, la hija de una periodista que ambiciona el éxito aunque el precio a pagar sea muy alto.

Participar por primera vez en una película "fue intenso, fue un reto", rememora la actriz, quien asegura que acudió al rodaje de este thriller psicológico "con toda la energía y todas las ganas del mundo", aunque también con "un poco de miedo" por si defraudaba la confianza depositada en ella.

A su segunda película, 'Mala bèstia', estrenada en las salas el 31 de julio y que califica como "íntima, intensa" y "muy metafórica", ha llegado como protagonista: es Atenea, una chica de un orfanato obsesionada por ser adoptada por unos padres y recibir afecto, para cuya creación trabajó durante meses con la directora, Bàrbara Farré, con la que conectó mucho.

Y tras dos papeles en el lado oscuro, le llegó la oportunidad de trabajar en una comedia televisiva, 'Olivia', junto a Pablo Chiapella y Nancho Novo, estrenada este verano. "Y no vas a decir: no lo hago, yo soy una chica dramática", explica Schiwinning, quien cree que la comedia es "lo más difícil", pero también "lo mejor del mundo", y agradece que no se le encasille, pues quiere hacer "de todo".

Afirma que le encantaría seguir haciendo cine, además de teatro, aunque admite que sus expectativas "han cambiado bastante" respecto a hace un tiempo. "Antes era: si no soy actriz, me voy a morir, es lo que necesito. Y ahora que ya he hecho esto, que para mí es mucho, estoy tranquila, abierta. Me encantaría seguir, pero si no me vuelven a llamar, haré otras cosas que me gusten, y también estaré bien".

De hecho, tras acabar el Bachillerato y haber pasado un año trabajando, le apetece retomar las clases y este curso va a estudiar una carrera. En principio la de Bellas Artes, aunque también tiene la opción de empezar una carrera de interpretación, algo que decidirá en el último momento.

Pese a su apellido, que debe a que su padre es alemán, Schwinning ha nacido y se ha criado en València, una ciudad que por el momento no tiene "prisa" en dejar, pese a que la mayoría de pruebas se hacen en Madrid, aunque no descarta que en algún momento le apetezca "investigar otros sitios".

Lo que sí que tiene claro esta actriz que habla español, alemán y valenciano nativo, es bilingüe en inglés y tiene un nivel alto de francés, es que "le encantaría" rodar en otros países, para experimentar cómo es actuar en otros idiomas -"cada idioma es como si le pusieran un filtro diferente a tu cerebro", afirma- y conocer otros directores y actores.

"Estoy muy tranquila; no sé lo que va a pasar e intento no preocuparme por ello", asegura Schwinning, quien agradece que se hable de ella como posible nominada a futuros premios y reivindica que la interpretación, un mundo al que llegó con 6 años cuando sus padres la apuntaron a una extraescolar en el colegio de su barrio, Benimaclet (València), que supone transformarse y entregarse con "tanta dedicación" que salen "cosas especiales". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La medida se limita a quienes tengan abiertos procedimientos de incapacidad o soliciten prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Después de varias intentonas hace más de una década, los islandeses han decidido que el país no debe volver a sentarse con Bruselas para reabrir las negociaciones

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Las altas presiones garantizarán cielos despejados o poco nubosos desde Madrid hasta Andalucía

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Algunas de las personas heridas se encuentran graves y el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

ECONOMÍA

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián