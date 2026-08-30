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Condenan a cuatro años de prisión al piloto de una patera interceptada en Cabo de Gata

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Almería, 30 ago (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a cuatro años de prisión a un ciudadano argelino por patronear una embarcación neumática con 22 inmigrantes indocumentados a bordo, tres de ellos menores de edad, que fue interceptada por la Guardia Civil en las proximidades de Cabo de Gata.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera tras un acuerdo de conformidad y consultada por EFE, impone esta pena al acusado como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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Además, la resolución, que ya es firme, decreta la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de las costas procesales y el comiso definitivo de la lancha intervenida.

Según los hechos probados, la travesía se inició en horas nocturnas desde un lugar no concretado de la costa argelina. El acusado, nacido en 2001, en situación irregular en España y sin antecedentes penales, se encargó de pilotar una lancha neumática de unos seis metros de eslora y dos de manga, equipada con un motor de 40 caballos.

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El trayecto hacia las costas españolas se llevó a cabo bajo un evidente riesgo para la vida de los ocupantes, puesto que el tamaño de la embarcación era insuficiente para transportar al número de personas que iban a bordo.

La patera carecía de cualquier tipo de medida de seguridad, viajando sin chalecos salvavidas, sin iluminación, sin medios contra incendios y sin equipos de seguridad radioeléctrica.

La resolución judicial detalla que el piloto actuaba en connivencia con otras personas no identificadas que conformaban un entramado organizado asentado en Argelia.

Mientras otros miembros de la red se habían ocupado de captar a los inmigrantes, cobrarles el viaje, trasladarlos hasta el punto de partida y adquirir la nave, la labor del condenado consistía en navegar utilizando una brújula y en aleccionar a los ocupantes sobre lo que debían decir si eran descubiertos por las autoridades.

La embarcación fue finalmente localizada el 23 de febrero de 2026, alrededor de las 18:45 horas, por efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Desde ese momento, cuando la nave fue interceptada el acusado ha permanecido en situación de prisión provisional. EFE

mma/av/sgb

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