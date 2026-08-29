Varios identificados de una ONG por el reparto de artefactos de gases a migrantes en Ceuta

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Madrid, 29 ago (EFE).- Varios miembros de la ONG No name Kitchen han sido identificados, dentro de la investigación por el reparto a los migrantes llegados a Ceuta de unos artefactos caseros que cuando son arrojados, provocan una deflagración y liberan gases.

Estas identificaciones se producen tras la compra masiva en supermercados de aguafuerte y de papel aluminio, que se introducen dentro de botellas de plástico y producen gases, según indican a EFE fuentes próximas a la investigación.

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Estos artefactos estaban siendo repartidos entre migrantes y ayer hubo lanzamientos contra manifestantes en Ceuta, según han indicado a EFE las mismas fuentes.

Este viernes cientos de ceutíes volvieron a salir de las calles para mostrar su malestar por la presencia de miles de migrantes que entraron a la ciudad autónoma el 30 de julio y pedir su devolución a Marruecos y que abandonen definitivamente el asentamiento de la playa del Trampolín, situado en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que sigue colapsado.

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Tras varios días de protestas, este fin de semana no hay movilizaciones previstas en la ciudad autónoma. EFE