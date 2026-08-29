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Una nueva cirugía permite a los futbolistas con pubalgia volver a competir en tres meses

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Érica Roura Carrera

Barcelona, 29 ago (EFE).- Un estudio del Instituto Cugat sobre un centenar de futbolistas profesionales concluye que una técnica quirúrgica mínimamente invasiva para tratar la pubalgia permite volver a competir en una media de 87 días y que el 98 % de los jugadores recupera el mismo nivel competitivo previo a la lesión.

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La pubalgia o dolor inguinal crónico es una de las lesiones más frecuentes y persistentes en el fútbol de élite, especialmente cuando el tratamiento conservador con fisioterapia, readaptación y trabajo de fortalecimiento no consigue eliminar el dolor.

El trabajo del Instituto Cugat, basado en cien casos reales, analiza la tenotomía bilateral de abductores, una intervención en la que se realizan dos pequeñas incisiones de entre dos y tres centímetros para "liberar de forma controlada" los tendones de los aductores largos de ambos lados de la ingle.

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En unas declaraciones a EFE, el traumatólogo y fundador del centro médico, Ramón Cugat, ha subrayado que este procedimiento "ya se utiliza desde hace años" para reducir la tensión en la región púbica y minimizar el riesgo de recaídas o segundas operaciones.

 Solamente la Mutualidad de Futbolistas, el seguro médico obligatorio de los jugadores federados en España, registra alrededor de 400 lesiones de pubis cada temporada.

Es la lesión que complicó parte de la temporada pasada al jugador del Barcelona Lamine Yamal y que han sufrido otros futbolistas de élite.

"Cuando el tratamiento conservador fracasa, la sensación del jugador es que su carrera se queda bloqueada", explica Cugat, cuyo equipo ya ha operado "más de un millar" de casos de pubalgia en futbolistas aficionados y profesionales.

El cirujano, considerado uno de los mayores especialistas mundiales en medicina deportiva, sostiene que "esta es la mejor opción" cuando el jugador necesita pasar por quirófano al tratarse de una intervención "sencilla, rápida y de bajo riesgo".

Según el estudio del Instituto Cugat, el tiempo medio para regresar a la competición sin restricciones fue de 87 días, con un intervalo de recuperación situado entre los 62 y los 128 días.

Este hecho convierte a la cirugía en una herramienta especialmente valiosa para la planificación médica y deportiva, frente a los aproximadamente seis meses que suelen requerir otras técnicas quirúrgicas más agresivas.

Asimismo, el análisis concluye que el 98 % de los futbolistas intervenidos volvió a competir en la misma categoría en la que jugaba antes de la lesión, mientras que solo un jugador regresó a una división inferior y otro abandonó el fútbol profesional por motivos ajenos a la pubalgia.

Los investigadores tampoco encontraron relación entre la edad del deportista y el tiempo de recuperación, al atribuir estos resultados a la preparación física y al seguimiento médico propios del deporte profesional.

La técnica que propone el Instituto Cugat apuesta por intervenir ambos aductores aunque el dolor se manifieste solo en uno de ellos para corregir el desequilibrio biomecánico de la pelvis y reducir el riesgo de una futura sobrecarga en el lado aparentemente sano.

"Hemos visto que en un periodo de unos pocos meses pueden volver a estar compitiendo con una técnica sencilla y mucho más efectiva que las otras, que alargan mucho el tiempo", ha sostenido Cugat.

En la serie analizada no se registraron complicaciones graves y la tasa de reintervención fue del 2 %, unos resultados que, según el Instituto Cugat, respaldan la cirugía como "una alternativa eficaz" cuando el tratamiento conservador no funciona tras varios meses. EFE

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