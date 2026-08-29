Torres:La voluntad es recuperar cuanto antes la normalidad en Ceuta,ciudadanos lo merecen

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Madrid, 28 ago (EFE).- El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que la voluntad del Gobierno es recuperar "cuanto antes" la normalidad en Ceuta porque los ciudadanos "lo merecen".

Así lo ha manifestado Ángel Víctor Torres en el programa Malas Lenguas de La 2 de TVE, en las que ha asegurado que trabajan "permanentemente" junto con el Gobierno de Ceuta para habilitar espacios y así poder filiar a los menos de 5.000 inmigrantes que, ha dicho, quedan en la ciudad autónoma, para que puedan ser devueltos cuanto antes.

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Con todo, ha advertido de que no pueden devolverlos "de la noche a la mañana", ha informado de que ya han devuelto a más de 200 que han cometido actos contra la ley y "se han devuelto automáticamente"; de que más de 50 han renunciado a la petición de asilo y de que, desde el 10 de agosto, más de 3.200 inmigrantes han regresado voluntariamente.

"Los que quedan -ha añadido-, no creo que lleguen a 5.000, deben estar en espacios cuanto antes, porque desde que estén filiados y en espacios es más rápida la devolución".

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Ha asegurado que "la voluntad es que todos los que entraron el 30 y el 31 de julio sean devueltos acorde a ley", lo que significa, ha añadido, que se "quedarán los que tengan derecho a la protección internacional, que son muy pocos".

Respecto a los inmigrantes menores, ha afirmado que la prioridad es la reagrupación familiar y con los que no puedan reagruparse, se actuará conforme a la ley.

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Torres ha criticado a la oposición que, a su juicio, en lugar de "echar una mano van haciendo mítines y reclamando que vayan al Congreso representantes diversos".

Respecto a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que criticó la escasa presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta, ha argumentado que "el presidente Sánchez ha estado más que otros presidentes que solo venían, como el señor Aznar, a hacer actos electorales o en el día donde hubo mayores polémicas o enfrentamientos en la calle". EFE

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