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Terzic está "más centrado en el rendimiento que preocupado" por los resultados

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Bilbao, 29 ago (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, admitió que "lógicamente" no esta "contento" después de haber empezado la Liga con dos derrotas, pero subrayó que está "más centrado en el rendimiento" de su equipo que "preocupado" por los resultados.

"Soy consciente de que este negocio se juzga por los resultados y de que necesitamos esos resultados para lograr los objetivos. Pero es el inicio de temporada y aún queda mucho por lo que luchar. Como entrenador que trabaja con un equipo que se completó hace dos semanas con los campeones del mundo centrarme solo en los resultados sería un enfoque equivocado", explicó el técnico en la rueda de prensa previa a la visita al Celta.

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Terzic confía en que su equipo sea capaz de "mejorar y potenciar las cosas buenas" que hicieron frente a Sevilla y Barcelona para, sobre todo, "ser más eficientes en ataque" y empezar así a sumar.

"Ha habido buenos momentos, pero también aspectos que debemos mejorar si queremos tener más éxito con nuestro fútbol. Jugamos contra un equipo al que le gusta mucho tener la posesión del balón y tendremos que estar preparados para ello y también para proteger la pelota cuando la tengamos en posesión", explicó.

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"Esto es algo que no me gustó de nuestra segunda parte en el Camp Nou. Jugamos demasiados balones largos, que no es lo mismo que pases largos. No tengo problema con los pases largos, pero si solo jugamos con balones largos será difícil para nuestros atacantes ser efectivos", señaló.

El alemán, por otro lado, espera en Vigo un encuentro "diferente" al del Camp Nou frente a un Celta que, como el Athletic, tampoco "estará contento con sus dos primeros partidos".

"Habrá momentos del partido en los que tendremos el control y otros en los que querremos guiar al rival hacia zonas donde no le gusta estar. Debemos estar preparados para ser un buen equipo cuando tengamos el balón y para ser un rival duro cuando ellos lo tengan. Es lo que espero mañana y en cada partido", incidió.

Terzic, por último, confirmó las bajas de Dani Vivian y Beñat Prados, se felicitó de la vuelta de Yuri Berchiche tras su sanción y avanzó que en una cita que llega sólo 72 horas después del último partido introducirá cambios en el once.

"No es necesario presionar a los jugadores al límite después del partido del jueves. Tenemos buenas opciones para rotar como hicimos en Barcelona con cinco cambios", apuntó. EFE

ibn/cmm

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