Tavares: "Estoy muy feliz de volver"

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Pontevedra, 29 ago (EFE).- El internacional caboverdiano Walter Tavares no escondió este sábado su satisfacción por volver a disputar un partido con el Real Madrid, ante el Breogán, cuatro meses después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante en el primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

“Me he encontrado muy bien, aunque creo que todavía puedo estar mejor. Cuando pierdes siempre te quedas con mal sabor de boca, una derrota siempre es una derrota, pero estoy muy feliz de volver. Sé que me ha costado mucho, pero creo que he vuelto muy bien”, dijo Tavares, que finalizó el encuentro con 17 puntos, 6 rebotes y 24 créditos de valoración.

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El pívot madridista lamentó empezar la ‘era Pedro Martínez’ con una derrota ante el Breogán (110-102), pero dijo que estos partidos de preparación le ayudarán a mejorar.

“Por delante tenemos una temporada muy ilusionante. Sabemos que Pedro es un entrenador con un gen competitivo enorme, que nos va a empujar hasta el límite para sacar lo mejor de nosotros. Eso nos va a ayudar un montón para el futuro”, subrayó. EFE

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Dmg/ism