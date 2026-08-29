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Simeone: "Necesitamos de Baena y le vamos a exigir mantener este nivel"

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Sevilla, 29 ago (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, destacó el trabajo de su equipo en la victoria ante el Sevilla (1-3), especialmente en la recuperación y las transiciones, y elogió la actuación de Álex Baena, autor de dos de los tres goles rojiblancos.

"Tuvimos la suerte de hacer un buen partido. Los chicos hicieron un trabajo muy bueno en la parte de recuperación y transición en salida", explicó Simeone tras el encuentro.

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El técnico argentino destacó la dificultad del encuentro ante un Sevilla que llegaba reforzado tras sus dos últimos resultados. "Venía de dos resultados muy buenos, con ese entusiasmo para presionar alto y, a partir de ganar esa segunda jugada, logramos estas transiciones que hicieron daño y encaminamos el partido hasta el segundo tiempo", señaló.

Simeone reconoció que su equipo perdió energía tras el descanso y permitió al conjunto sevillista meterse en el encuentro. "Empezamos a quedarnos con menos energía y el empuje del Sevilla nos llevó a no tener más situaciones de gol", indicó.

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El entrenador de los colchoneros se detuvo especialmente en la actuación de Álex Baena, al que considera una pieza importante para el equipo. "Las cosas se ven y ese estímulo que le dio a su corazón y a su cabeza ganar el Mundial, esa confianza que tuvo del entrenador para jugar todos los partidos, hoy nos la está devolviendo a nosotros con su juego y su trabajo", afirmó.

También valoró la adaptación del danés Morten Hjulmand, al que atribuyó un papel importante en el equilibrio del equipo. "Nos da equilibrio, sobre todo. Viene de un torneo en el que se juega más lento y está intentando poco a poco ganar seguridad y velocidad en el juego", explicó.

Simeone destacó además algunas de las cualidades del centrocampista: "Tiene buen pase entre líneas, es fuerte de cabeza. Nos puede equilibrar y esperemos que siga mejorando. Necesitamos más de él y le vamos a exigir, porque tiene condiciones para ayudarnos".

Preguntado por la posibilidad de que el Atlético incorpore algún jugador antes del cierre del mercado, el técnico argentino dejó abierta la puerta a cualquier escenario. "No lo digo ahora por lo que le está sucediendo con Julián (Álvarez), es algo que siempre digo y es que siempre puede pasar algo, porque es fútbol y puede pasar algo, pero no lo digo por nada especial", aclaró.

Sobre ese conflicto con el argentino Julián Álvarez, Simeone aseguró que el delantero cuenta con el respaldo del cuerpo técnico: "Está en su proceso personal y nosotros estaremos acá para, una vez más, repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que nos ayude, porque es un jugador extraordinario". EFE

lhg/agr/plv

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