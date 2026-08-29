Se desprende parte del techo de una habitación del hospital de Don Benito (Badajoz)

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Don Benito (Badajoz), 29 ago (EFE).- El Servicio Extremeño de Salud (SES) inspeccionará con una cámara los techos del Hospital Don Benito-Villanueva después de que parte del techo de una habitación de Medicina Interna se haya desprendido esta madrugada cuando en su interior se encontraban un paciente y su acompañante.

El incidente se ha producido alrededor de las 4:00 horas en la tercera planta del centro hospitalario y no ha causado daños personales de consideración, según la información recabada por EFE y la versión facilitada posteriormente por la Junta de Extremadura.

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El paciente y su acompañante se encuentran en buen estado, fueron atendidos de forma inmediata tras el desprendimiento y posteriormente trasladados a otra estancia del hospital.

Como primera medida, la habitación afectada ha sido desalojada y se ha realizado una revisión visual del resto de las habitaciones.

El SES procederá además a retirar completamente el techo de la estancia donde se ha producido el desprendimiento para acometer su renovación integral.

La actuación se extenderá al conjunto del hospital el próximo lunes, cuando está prevista una inspección mediante cámara visual para comprobar el estado de los techos de todo el centro y evitar que pueda repetirse una situación similar.

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La Junta ha destacado que se trata de estructuras con más de 50 años de antigüedad y ha asegurado que no se había realizado ninguna inversión para el tratamiento y renovación de estos techos, circunstancia que el Ejecutivo autonómico atribuye a la “herencia recibida”.

El suceso vuelve a poner el foco sobre el estado de conservación del antiguo Hospital Don Benito-Villanueva, unas instalaciones con más de medio siglo de funcionamiento y cuyo deterioro en determinadas zonas viene generando quejas entre pacientes y trabajadores.

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Fuentes próximas al centro consultadas por EFE han advertido además de la elevada presión asistencial que soportan actualmente algunos servicios y plantas y de una carga de trabajo que, según estas fuentes, dificulta que la atención pueda prestarse en las condiciones que consideran adecuadas.

El incidente se produce mientras continúa el proceso de desarrollo y puesta en funcionamiento del nuevo complejo hospitalario Don Benito-Villanueva. EFE

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(foto)