Espana agencias

Se acaban las vacaciones y toca reponer la nevera: precios más altos y algunas ofertas

Guardar

Manuel Weiss Pérez

Madrid, 29 ago (EFE).- Los españoles vuelven de las vacaciones para enfrentarse al reto de llenar la nevera en una "Operación Despensa" que se prevé incierta en relación a unos precios que tenderán a subir pese a los intentos de los supermercados por abaratar la cesta de la compra con ofertas.

PUBLICIDAD

El fin de las vacaciones estivales está marcado por un regreso masivo a las comidas en casa y la reposición de productos básicos, abandonando el estilo más informal del verano.

Los consumidores se encontrarán con que los precios de los alimentos, las bebidas y el tabaco serán más altos que hace un año -el índice de precios de consumo (IPC) adelantado refleja una subida anual del 2,4 % en agosto-, con los huevos y la carne de vacuno como los productos que más se habían encarecido en julio, según los últimos datos disponibles.

PUBLICIDAD

En esa vuelta a la rutina, la patronal de supermercados Asedas estima que en septiembre la demanda de legumbres se disparará un 36 %; la de verduras templadas, hasta un 50 %; la de carne, un 10 %; y la de pescado fresco, un 5,5 %.

Además, aproximadamente la mitad de los consumidores que hacen la compra "online" recurren a ese canal estos días para programar pedidos abundantes y pesados que coincidan con su llegada al hogar, una demanda que representa cerca del 20 % de todo el comercio alimentario electrónico del año, según fuentes de la patronal.

El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha señalado a EFE Agro que el encarecimiento de los carburantes por el conflicto en Oriente Medio y del precio de la electricidad en agosto pueden trasladarse a la cadena alimentaria, afectando de manera "desigual" a los precios de la cesta de la compra, según la elasticidad de la demanda.

García ha detallado que los productos básicos de demanda rígida, como la leche, asumen más fácilmente el traslado de costes y que, por el contrario, ante subidas en alimentos frescos como la ternera o el pescado, el consumidor muestra una alta sensibilidad al precio y tiende a buscar productos más económicos o de acuicultura.

Para mitigar el impacto económico en los hogares, la OCU ha insistido en la importancia de comparar precios entre establecimientos, lo que puede generar un ahorro medio del 20 % anual.

Entre otras recomendaciones, están planificar los menús semanales para evitar el desperdicio, elegir productos de temporada y priorizar las cadenas cortas de suministro local.

El portavoz de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha reclamado al Gobierno un "tope" en los precios y márgenes de las cadenas de supermercados para "proteger al ciudadano de una subida de precios injustificada" por el alza de costes derivado de la guerra en Irán.

Ha insistido en que la "intervención estatal" es la mejor medida para abaratar precios, frente a otras opciones como la comparativa de precios -"el consumidor no dispone de tiempo para recorrer diversos establecimientos y elegir los productos al mejor precio"- y la rebaja del IVA, un "maquillaje" que resta recursos para "el bien común".

Ante esta coyuntura, las grandes cadenas de distribución han reforzado sus estrategias de apoyo a las familias basadas en la marca propia y las promociones.

Lidl, por ejemplo, lanzará en las próximas semanas una campaña para poner en valor las oportunidades de ahorro disponibles en sus tiendas, después de haber bajado un 8 % el coste de su cesta de la compra reduciendo el precio de manera permanente en 800 productos en lo que va de año mediante el ajuste de sus márgenes.

El responsable de Investigación de Mercado de Aldi, Hugo Liria, ha precisado que en su caso han apostado por formatos XXL, descuentos del 30 % en artículos con fecha de caducidad próxima y la marca propia, que ya representa 9 de cada 10 productos de su surtido.

Además, DIA ha indicado que a lo largo de 2026 ha destinado 180 millones de euros a promociones, lo que se materializa en ofertas semanales de hasta el 40 % de descuento en más de 200 referencias, el 40 % de ellas concentradas en alimentos frescos. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8022671561)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El buen tiempo regresa a España, aunque la Aemet espera algunas precipitaciones débiles en estas regiones

Las temperaturas máximas van a ascender de forma generalizada excepto en los litorales mediterráneos, este de Baleares y oeste de Galicia

El buen tiempo regresa a España, aunque la Aemet espera algunas precipitaciones débiles en estas regiones

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

La reserva de agua en el país bajó en un -1,46 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

La hija pequeña de los reyes pondrá rumbo a su segundo año de carrera en la capital francesa

Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

Italia autoriza la caza de una especie invasora africana y con ello pone en peligro el futuro del amenazado ibis eremita

El parecido entre el ibis eremita (en peligro de extinción) y el ibis sagrado (invasor) provoca que esta medida pueda derivar en ejemplares protegidos abatidos por error

Italia autoriza la caza de una especie invasora africana y con ello pone en peligro el futuro del amenazado ibis eremita

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

Tras varios episodios violentos, la preocupación se extiende tanto en Moncloa como en el gobierno autonómico y la oposición

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián