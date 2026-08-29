Roberto Fernández: "Hay que ser autocrítico"

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San Sebastián, 29 ago (EFE).- Roberto Fernández, delantero del Espanyol, afirmó este sábado, después de perder 2-1 frente a la Real Sociedad, que su equipo tiene que ser "autocrítico".

“Hay que ser autocrítico, porque la verdad es que hemos perdido muchísimos balones. Cuando creo que mejor estábamos, que era al principio de la segunda parte, hemos cometido un fallo que nos ha penalizado. Y nada, toca seguir trabajando y mejorar esos fallos”, declaró el atacante al término del choque.

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Roberto insistió en que su equipo había salido bien tras el descanso, pero admitió el error que propició el tanto rival: “Por eso habíamos salido así en la segunda parte de bien. Es un desacierto que nos han penalizado. Ellos aquí son fuertes, venían de todavía no conseguir ningún punto y sabíamos cómo venían”.

Preguntado por el rendimiento individual de su compañero Javi Hernández, asistente en su gol, el delantero elogió su momento de forma: “La verdad que muy bien. Javi está haciendo muy buen trabajo. Lo hizo muy bien el año pasado cuando se fue cedido y se merece seguir así”.

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A nivel personal, Robertó valoró su aportación de cara a gol, aunque lamentó que no sirviera para sumar: “Por supuesto, sabía que no iba a tener muchas y la que tenía, tenía que ir adentro, aunque no sirvió para nada”. EFE

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