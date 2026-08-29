Multada una activista francesa por enfrentarse a la policía en Ceuta

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Ceuta, 29 ago (EFE).- Una activista de nacionalidad francesa ha sido condenada a una multa en Ceuta por enfrentarse a la policía durante una manifestación en la ciudad, donde se encontraba prestando atención humanitaria a los grupos de migrantes que permanecen desde el pasado 30 de julio.

La arrestada por la Policía Nacional ha sido condenada a pagar una multa de más de 1.200 euros tras haberse conformado en un juicio rápido por los delitos de resistencia a la autoridad y de lesiones leves, según han informado a EFE fuentes judiciales.

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La activista, identificada como L.S. y que pertenece a una organización no gubernamental, fue detenida este jueves en las inmediaciones de la playa de Benítez después de que los agentes le indicaran que tenía que abandonar el lugar debido al lanzamiento de piedras que se estaba produciendo por parte de grupos de migrantes.

La mujer se enfrentó a un agente de la Policía Nacional, al que causó heridas leves en un brazo, y opuso una gran resistencia a la autoridad policial, por lo que fue arrestada.

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La activista ha sido condenada al pago de 6 euros diarios durante 4 meses por un delito de resistencia y desobediencia grave así como al pago de otros 6 euros diarios durante un mes por un delito leve de lesiones, además de 330 euros por responsabilidad por las lesiones producidas.

La detenida alcanzó una conformidad al reconocer los hechos que se le imputaban. EFE