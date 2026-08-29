Muere un hombre tras prenderse fuego frente a la Ciudad de la Justicia de Córdoba

Guardar

Córdoba, 29 ago (EFE).- Un hombre ha fallecido este sábado tras prenderse fuego a lo bonzo frente a la entrada de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, según han informado a EFE fuentes municipales.

El suceso se ha registrado sobre las 14.00 horas cuando, por causas que se desconocen, el hombre se habría prendido fuego tras rociarse el cuerpo con un bidón de gasolina mientras se encontraba a las puertas del edificio judicial de la capital cordobesa.

PUBLICIDAD

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Local y efectivos del Servicio de Extinción y Salvamento de Incendios (SEIS) de Córdoba, además de un equipo de sanitarios que trasladaron al herido grave hasta el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde finalmente falleció debido a las quemaduras. EFE