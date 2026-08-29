Miguel Méndez, tras ganar a Mali: “El partido del Mundial no se parecerá en nada”

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Redacción Deportes, 29 ago (EFE).- El seleccionador español de baloncesto femenino Miguel Méndez aseguró, tras la apabullante victoria de España 97-58 ante Mali en Zaragoza que, que cuando se vuelvan a enfrentar a las africanas en la segunda jornada del Mundial el partido “no se parecerá en nada” a lo vivido este sábado, en declaraciones ante los medios en zona mixta.

En la misma línea que el seleccionador se expresó la base Iyana Martín que, de nuevo, volvió a ser la jugadora más destacada de la selección con 13 puntos. “En el Mundial será diferente. Es un rival al que nos vamos a enfrentar y estamos terminando de construir la identidad de este grupo, pero hemos trabajado bien”.

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Además, la nueva base de Spar Girona se mostró satisfecha de que todas las jugadoras anotaran en el encuentro disputado en el Príncipe Felipe: “Entra dentro de nuestra identidad, estar valientes, que todas sumen y aporten”.

A falta de que se incorporen a la selección española las cinco jugadoras que han estado disputando la WNBA, el seleccionador confesó que los próximos descartes en la plantilla van a ser duros “a nivel afectivo, personal y profesional”, pero que espera estar lúcido para “llevar un equipo que se adapte a condiciones diferentes durante el campeonato, la exigencia ha de ser máxima”.

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Además, Méndez incidió que adaptar a las cinco jugadoras es una asignatura pendiente “de aprobar”. Según explicó, “se trata de no romper nada de lo que hay mientras intentamos potenciar al equipo porque llegan jugadoras muy importantes para nosotros”.

“Tendremos que adaptarnos a un baloncesto muy diferente y seguir en la misma línea”, concluyó el seleccionador acerca del encuentro del domingo ante China, en la que será la última prueba antes de viajar a la Copa del Mundo en Berlín. EFE

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