Melilla inaugura su Feria con un “recuerdo emotivo” para Ceuta

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Melilla, 29 ago (EFE).- La ciudad autónoma de Melilla ha inaugurado este sábado por la noche sus fiestas patronales con el tradicional encendido de luces en el recinto ferial y con un “recuerdo emotivo” para la ciudad hermana de Ceuta, que tuvo que suspender su Feria por la crisis migratoria.

“No nos podemos olvidar de nuestros hermanos ceutíes”, ha dicho en su discurso inaugural el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, mientras dirigía su mirada hacia la bandera de Ceuta, que ondea en la portada del recinto ferial junto con la de Melilla y la de España.

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“Debemos de tener un recuerdo emotivo con ellos, y decirles que saldrán adelante, que tienen el apoyo de todos los melillenses, que hoy nos sentimos ceutíes, y estoy seguro que de la necesidad haremos virtud y las ciudades de Ceuta y Melilla saldrán adelante”, ha manifestado.

Además, la primera autoridad melillense ha pedido que “no se dude ni un instante que este suelo que se pisa, o el que se pisa en Ceuta, es tan español como el de Albacete, Toledo o Madrid”.

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“Y si hay alguno que lo duda, que se lo mire”, ha apostillado, dejando claro la españolidad de Melilla desde 1497 “y hasta la eternidad”.

Por todo ello, ha deseado una feliz feria a los melillenses y que “hagamos un paréntesis en todos los problemas y celebremos la vida, la amistad, la familia y la salud”.

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Ha rematado su discurso con vivas a Ceuta, a Melilla y a España.

El número uno de los populares melillenses ha acudido a la inauguración oficial de la Feria acompañado por su equipo de Gobierno, así como del resto de autoridades políticas, civiles y militares, entre ellas la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, y el comandante general de Melilla, Luis Cortés Delgado.

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La suspensión de la Feria fue una de las medidas “drásticas” que tuvo que adoptar el Gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas (PP) ante “toda esa avalancha y toda esa situación sobrevenida que está impactando de un modo tan terrible a la ciudadanía ceutí”, recordó esta semana la consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Fadela Mohatar. EFE

mrg/plv

(foto)