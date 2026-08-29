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Marc Márquez vence con autoridad la esprint, las 'pole' para Bezzecchi, López y Almansa

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El español Marc Márquez venció la carrera esprint' del Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se disputó en el circuito Motorland y en donde lograron las 'pole position' de sus categorías el italiano Marco Bezzecchi y los españoles Alonso López y David Almansa.

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Marc Márquez no dejó lugar para la duda pues al apagarse el semáforo no dudó en irse por el interior de la primera curva para superar a un Marco Bezzecchi que ni supo ni pudo reaccionar, como tampoco cuando, instantes más tarde y antes de la segunda curva, le superaba también Álex Márquez.

En realidad se podría decir que ahí se acababa de sentenciar el desenlace de la carrera, pues Marc Márquez consolidó poco a poco su liderato, sin que su hermano Álex pudiese hacer nada por evitarlo y con un Marco Bezzecchi que, a pesar de su ritmo de entrenamientos, no pudo hacer nada por contrarrestar la eficacia de los hermanos Márquez Alentá.

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Con un ritmo firme, Marc Márquez consolidó su quinta victoria esprint de la temporada y la vigésima de su carrera deportiva, por delante de Álex y de Bezzecchi, en tanto que por detrás Pedro Acosta y Jorge Martín, tras quedar atrás con problemas de rendimiento Raúl Fernández, que concluyó octavo, protagonizaron una cerrada pugna por el cuarto puesto que acabó en manos del piloto de KTM.

Bezzecchi sumó horas antes su tercera 'pole' de la temporada, tras las de Tailandia (Buriram) e Italia (Mugello), con lo que suma doce desde que llegó a MotoGP y la decimosexta mejor clasificación de entrenamientos desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo.

En su primer intento de vuelta rápida, Marc Márquez rodó en 1:45.136, que era nuevo récord absoluto, superando el registro del viernes de Bezzecchi, 1:45.455, pero la del italiano no se hizo esperar y estableció un nuevo récord absoluto, 1:44.984.

En su segundo intento, Marc Márquez mejoró, 1:45.051, pero no pudo con Bezzecchi, quien aún arañó unas milésimas de segundo al nuevo récord al rodar en 1:44.962, mientras el español Pedro Acosta se iba por los suelos, aunque acabó sexto, sólo superado por Bezzecchi, los dos hermanos Márquez, Marc y Álex, Raúl Fernández y Jorge Martín.

El español Alonso López (Kalex) volverá a salir desde la 'pole position' tres años después de que lo hiciese en Assen en 2023, además de establecer un nuevo récord absoluto en 1:49.405, que batía el registro que en los segundos libres había conseguido el líder de la categoría, Manuel González (Kalex), con 1:49.597.

Nadie pudo batir a Alonso López y sólo Daniel Holgado, ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, lo intentó, pero pasó de la novena a la tercera posición, tras Alonso López e Izan Guevara.

La segunda línea de la formación de salida fue para Manuel González, 'in extremis', por delante de David Alonso y Collin Veijer.

El español David Almansa (KTM) dominó todos los entrenamientos en Motorland de Moto3 y tampoco falló en la segunda clasificación, en la que consiguió la quinta 'pole position' de la temporada y séptima de su carrera deportiva, además de un nuevo récord absoluto del circuito al rodar en 1:36.347, que batía 1:56.361 protagonizado en 2025 por quien luego fuera campeón del mundo, José Antonio Rueda (KTM), 1:56.361.

El líder de Moto3, Máximo Quiles, se puso primero al rodar en 1:56.390, a 29 milésimas del récord, pero después lo batió su compañero de equipo, Marco Morelli (KTM), con 1:56.380, y a ambos los superó David Almansa con ese nuevo récord, 1:56.347. EFE

(foto)

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