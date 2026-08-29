Marc Márquez reconoce que tenía "planificada" la primera curva, pero que "a veces no sale"

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Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Aragón de MotoGP ha reconocido que tenía "planificada" en su cabeza la primera curva de la prueba pero esas cosas "a veces no salen".

"Cuando he visto que Bezzecchi salía con el neumático blando trasero" explica Marc Márquez, quien reconoce que "nosotros no podíamos hacerlo porque se nos degradaba muchísimo y había mucho riesgo de que pasara como en Silverstone", sabía que tenía que atacar en la primera curva.

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Y es que Marc Márquez explicó que "si Bezzecchi lideraba las tres primeras vueltas, se podía escapar pues parece que la Aprilia degrada menos el neumático y no lo hubiéramos cogido otra vez".

Sin embargo lamento el acierto del adelantamiento en la primera curva pues para la carrera larga sus rivales ya se lo han aprendido y habrá que ver que sucede pues es "una curva comprometida", pues sabe que "si defiendes, sales lento, y si atacas, bueno, si lo haces para salir rápido, te pueden atacar".

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"Todo dependerá de la salida y el momento de dejar el embrague", insistió el nueve veces campeón del mundo de motociclismo. EFE