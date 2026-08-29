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Los japoneses 'Toy Toy Toy' se transforman en un yoyó sin límites en su último espectáculo

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Ávila, 29 ago (EFE).- Los japoneses Naoto Okada y Shu Takada, integrantes de la compañía 'Toy Toy Toy', han recuperado el clásico yoyó con un espectáculo hipnótico, durante el cual se han mimetizado con este juguete con más de un siglo de vida y se han metido en el bolsillo a un público abulense entregado a su causa.

Lo han hecho en el marco de la tercera jornada del XIV Festival Internacional de Circo de Castilla y León 'Cir&Co', donde han estrenado 'SYNC', un espectáculo lleno de malabares, figuras imposibles y una sincronización casi total, durante casi media hora de gran intensidad.

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A diferencia de la mayor parte de las 225 actuaciones que contempla el programa de 'Cir&Co' hasta el domingo, esta actuación no se ha celebrado en el centro de la ciudad, sino en el Auditorio Municipal De San Francisco, un imponente edificio construido entre los siglos XIII y XVI, que ha reunido a cerca de 300 personas en la primera sesión matinal.

Desde el primer minuto y con la música siempre de fondo, los dos protagonistas han conectado con un público que ha aplaudido y coreado cada uno de sus movimientos inverosímiles, realizados en muchos casos a gran velocidad y con una sincronización casi total.

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Al ritmo de la música, Naoto Okada y Shu Takada realizado figuras que han incluido lanzamientos de gran altura, que casi han rozado el techo de este histórico edificio situado en la zona norte de la ciudad, en el barrio de La Cacharra.

Este estreno en Castilla y León, dentro de 'Cir&Co', centrado en los malabares con yoyó, también ha contado con un recogidas imposibles de pequeños diábolos que, como los yoyós, han salido de las maletas que portaban los dos protagonistas, ataviados con chaqueta y pantalones cortos.

Con este atuendo entre serio e informal, han hecho las delicias de un público al que también han sorprendido, no solo con sus malabares, sino también con humor, bailes y piruetas en el suelo, al mismo tiempo que seguían manejando su juguete.

Por ello, no es extraño que los integrantes de la compañía hayan obtenido hasta ocho veces el título de campeones del mundo de esta especialidad en la que mezclan los malabares con una sincronización milimétrica, a la que también aportan algo de danza.

El asombro al verlos en el escenario ha podido verse en las caras de los espectadores, incrédulos ante lo que estaban observaban, no solo por el manejo del yoyó, sino también por la velocidad con la que lo han hecho, la precisión y la sincronización.

Quizá algunos de los presentes hayan descubierto este juguete y, a raíz de ver 'SYNC', se hayan aficionado al mismo, como tantos jóvenes que hace décadas los manejaban en la calle. EFE

agg/fsm/lml

(Foto)

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