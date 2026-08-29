La Real Sociedad oficializa la incorporación de Héctor Fort

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San Sebastián, 29 ago (EFE).- El lateral derecho español Héctor Fort se ha convertido este sábado de manera oficial en el segundo fichaje en propiedad de la Real Sociedad para la temporada 2026-27, procedente del Barcelona.

La entidad txuri-urdin ha hecho oficial la incorporación del defensor, con el que ha firmado un contrato hasta la temporada 2030-31, a través de un breve comunicado en el que destaca su "polivalencia". Subraya la nota que el defensa puede jugar "con solvencia tanto en el lateral derecho como en el izquierdo", así como "su explosividad por la banda y su capacidad de llegada al área".

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En un vídeo publicado en las redes sociales del club, el jugador ha declarado que está "con muchas ganas de empezar", y ha concluido con una sonrisa y el puño en alto al grito de "Aupa Real".

El lateral catalán presenció la victoria de la Real Sociedad ante el Espanyol (2-1) en Anoeta antes de que su fichaje fuera anunciado de manera oficial.

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Formado en la cantera del Barcelona, Fort disputó 30 encuentros con el primer equipo blaugrana. La temporada pasada jugó cedido en el Elche CF, conjunto en el que continuó su crecimiento en la máxima categoría con un registro de tres goles y dos asistencias en 17 partidos. EFE.

pbl/apa