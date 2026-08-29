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La "flotilla solidaria" llega a Ceuta con sus embarcaciones para apoyar a sus ciudadanos

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Ceuta, 29 ago (EFE).- Las primeras embarcaciones de la denominada "Flotilla solidaria" que este fin de semana navega desde distintos puntos de Andalucía en apoyo a Ceuta han comenzado a llegar este sábado al puerto deportivo de la ciudad autónoma, donde está previsto que atraque la totalidad de la expedición, formada por unos 60 barcos.

La iniciativa, concebida como un gesto de respaldo a los ceutíes en un momento marcado por la crisis migratoria, reunirá durante este fin de semana a navegantes procedentes principalmente de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, que compartirán mañana una navegación por aguas próximas a Ceuta junto a embarcaciones de la ciudad.

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Entre los primeros participantes en alcanzar la ciudad se encuentra Federico Ybarra, quien ha explicado a EFE que ha viajado desde Tarifa (Cádiz) con la intención de transmitir a los ceutíes que "no están abandonados" y hacerles sentir la cercanía de Andalucía.

Federico Ybarra ha destacado el carácter solidario de una convocatoria que, a su juicio, pretende ir más allá del propio desplazamiento marítimo y convertirse en un altavoz para la situación que atraviesa la ciudad. "Esperamos que esto sirva de altavoz para que otra gente también se involucre", ha señalado.

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Hasta primera hora de la tarde habían alcanzado el puerto deportivo algo más de una treintena de embarcaciones, mientras que los organizadores prevén que las aproximadamente 60 que integran la flotilla estén ya en Ceuta esta noche.

Los participantes participarán en un cóctel de bienvenida y tendrán ocasión de conocer la ciudad y compartir unas horas con sus vecinos antes de la jornada marítima prevista para este domingo.

La navegación comenzará a las 11:00 horas, cuando las embarcaciones irán saliendo del puerto deportivo en grupos de cinco para realizar un recorrido por el litoral ceutí.

La ruta discurrirá por la zona de San Amaro y El Desnarigado hasta alcanzar la playa del Chorrillo, donde está previsto que lleguen alrededor de las 11:30 horas.

La organización espera que cientos de ceutíes se concentren en la playa para recibir a las embarcaciones, en una jornada en la que se prevé el despliegue de banderas de España y de Ceuta como muestra de agradecimiento por el gesto de solidaridad llegado desde la otra orilla del Estrecho.

La flotilla pretende así convertir el mar que separa Ceuta de la península en un punto de encuentro y trasladar a los ciudadanos de la ciudad autónoma un mensaje de respaldo y cercanía, en una acción de carácter cívico y pacífico.

Además, la llegada de estas embarcaciones se produce pocos días antes de las movilizaciones de apoyo a Ceuta previstas para el 2 de septiembre, Día de Ceuta, en diferentes puntos de España. EFE

jmr-rp/av/luc

(foto) (vídeo)

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