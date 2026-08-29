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La compleja agenda política del otoño: de Ceuta a los presupuestos

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Madrid, 29 ago (EFE).- Los partidos diseñan ya sus estrategias de cara a las próximas elecciones generales y la agenda política del otoño presenta difíciles retos para el Gobierno, con la crisis de Ceuta por resolver, falta de apoyos para los prometidos presupuestos y la reactivación de las investigaciones judiciales que le salpican.

Estos son algunos de los principales asuntos que marcarán el nuevo curso, muchos de ellos asignaturas pendientes prácticamente desde el inicio de la legislatura.

El mando único constituido por el Gobierno para hacer volver la normalidad a Ceuta ante la crisis migratoria tiene en principio de plazo hasta fin de año y el reto es ingente, ya que, según cifras de Interior, alrededor de 5.000 migrantes siguen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de finales de julio, 1.500 de ellos menores.

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Mientras se registran los primeros conatos de violencia, el Gobierno ha garantizado que su prioridad será devolverlos a sus países de origen cumpliendo la ley, que exige acoger en España a los solicitantes de asilo y a los menores no acompañados. Por delante quedan arduas negociaciones diplomáticas y complicados traslados a la península ante la oposición del PP y Vox.

El Gobierno mantiene su intención de presentar unos presupuestos generales del Estado para 2027. Serían los primeros de la legislatura, pero, ante el desmoronamiento del bloque de la investidura, se antoja difícil que reúna los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlos adelante.

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Sí puede aprobar la reforma del modelo de financiación autonómica, a pesar del rechazo de la mayoría de la comunidades. El ministro de Hacienda, Arcadi España, lo abordará con las autonomías el próximo 4 de septiembre y el sistema de voto de Consejo de Política Fiscal y Financiera abre la puerta a que sea aprobado solo con el apoyo de Cataluña y Canarias.

Tras el paréntesis de agosto, los tribunales recuperan su actividad y se reactivan las causas que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno.

Entre ellas, la que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; el caso de la exmilitante Leire Díez, con la gerente del PSOE imputada, o la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ya encaminada a juicio.

Desde que Junts decidiera romper hace casi un año sus acuerdos con el Ejecutivo, destacados proyectos del Gobierno han quedado bloqueados por falta de apoyos parlamentarios.

La formación catalana tiene ahora puesta su mirada en el Tribunal Constitucional, que, una vez avalada la amnistía por la justicia europea, debe decidir a partir de finales de septiembre si revoca su negativa a otorgar el perdón al expresidente Carles Puigdemont, abriendo la puerta a su regreso a España tras nueve años huido en Bélgica.

Con los precios de la vivienda desbocados, el Gobierno sigue buscando apoyos para convalidar un real decreto ley que permita prorrogar los contratos de alquiler, tras posponerlo en el último Consejo de Ministros de julio.

Otros muchos proyectos esperan en el Congreso a ser tramitados, desde la quita de deuda a las comunidades, a la reforma de la llamada ley mordaza, la ley del cine, la que regulará la inteligencia artificial o la actualización de la ley antitabaco.

El otoño traerá también movimientos en los partidos ante la proximidad de las elecciones, las municipales de mayo y las generales aún sin fecha.

Con el PP centrado en ampliar la ventaja que le dan la mayoría de las encuestas, una de las incógnitas será el futuro nombre de la coalición de Sumar y el candidato que elegirán tras descartarse la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. A mediados de noviembre se sabrá si tiene éxito su candidatura para liderar la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A principios de ese mes, el 4 y 5 de noviembre, Madrid acogerá la Cumbre Iberoamericana y el Gobierno trabaja para revitalizarla después de que en la última cita, celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024, faltaran la mayoría de jefes de Estado y de Gobierno de la región y fuera imposible consensuar una declaración final ante el choque entre Argentina y Cuba.

El rey será el encargado de presidir un foro claramente escorado a la derecha tras la victoria electoral de fórmulas conservadoras, ultras o populistas en la mayoría de los países de la región en los últimos años. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios  8023683312)

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