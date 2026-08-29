La belga Mertens y la francesa Parry disputarán el título en Monterrey

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Monterrey (México), 28 ago (EFE).- La belga Elise Mertens, segunda preclasificada del Abierto de tenis de Monterrey, derrotó este viernes por 1-6, 6-4, 6-2 a la checa Nikola Bartunkova y se clasificó a la final contra la francesa Diane Parry, número 50 de la WTA, quien se impuso por 7-6(7), 6-4 a la estadounidense Ann Li.

Martens, número 24 de la clasificación mundial, fue superada en el primer set por una rival intratable, con el 100 por ciento de los puntos ganados con el primer servicio y sin puntos de quiebre en contra.

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Quebró la checa en los juegos primero, quinto y séptimo para imponerse por 6-1 en apenas media hora.

Inspirada, Bartunkova, trigésima de la clasificación, comenzó el segundo parcial con un rompimiento que la puso pronto 3-0 arriba. Parecía camino de una victoria fácil, pero Mertens fue paciente. Después de numerosos rompimientos de un lado y del otro, en el 4-4, la belga descifró el saque de su rival en el noveno 'game' y se encaminó a la victoria.

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Después de ir de menos a más, Elise Mertens llegó en mejores condiciones al tercer set en el que quebró en el tercer juego, mostró un elevado rendimiento desde la devolución y en el séptimo volvió a ganar con el servicio de su rival, para asegurar el triunfo.

en el que Parry se recuperó de un quiebre en contra en el amanecer del encuentro. Llegó a estar debajo 2-5, pero se levantó y ganó en 'tie break'.

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El torneo 500, que transcurre en pista dura con una bolsa de premios de un millón 206.446 dólares, es una previa para las jugadoras antes de jugar el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada. EFE

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