La asociación de vecinos de El Príncipe advierte de xenofobia en las protestas de Ceuta

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Ceuta, 29 ago (EFE).- El presidente de la asociación de vecinos de la barriada del Príncipe en Ceuta, Ahmed Enfed-Dal, ha indicado este sábado que la evolución de las manifestaciones tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio en la ciudad autónoma ha mostrado que las apoyan "500 personas xenófobas".

En declaraciones a EFE después de que los movimientos vecinales promotores de las protestas hayan decidido bajar el ritmo de las mismas este fin de semana, Enfed-Dal ha señalado que "se ha mostrado la cara que tienen" y que tratan de "mancillar esta ciudad".

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Para este representante vecinal, la xenofobia no está relacionada con pertenecer a una u otra comunidad religiosa. "Conozco a muchos cristianos que son bellísimas personas", ha aseverado.

Su asociación de vecinos lleva en el colegio Reina Sofía de Ceuta un campamento donde dan de comer todos los días a 480 mujeres, entre ellas unas 320 niñas y un refugio "para que estén seguras".

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A raíz de la llegada de una flotilla solidaria con Ceuta desde puertos andaluces este sábado, el presidente de los vecinos de este barrio ha indicado que "no hace falta que venga nadie" a defender a la ciudad autónoma, ya que están los ceutíes para ello. EFE

(Vídeo)